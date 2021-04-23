В Челябинске на празднике в честь Дня Победы выступит группа «Любэ»

В Челябинске в воскресенье, девятого мая, в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне, перед горожанами на сцене выступит Николай Расторгуев и группа «Любэ».

Как сообщили в администрации Челябинска, девятого мая в девять часов утра на мемориале «Вечный огонь» пройдет торжественная церемония возложения цветов и венков. В 10:00 на площадке у ДК «ЧМК» пройдет митинг-концерт «С Днем Победы!». В 11:00 на площади Революции состоится торжественное построение войск Челябинского гарнизона.

В это же время в Саду Победы пройдет концерт «Отдыхаем с ветеранами», а в парке Тищенко – программа «Победа в сердце каждого живет!».

В 12:00 в Челябинске в городском саду Пушкина пройдет концерт «Победа Родины моей», на Театральной площади также пройдет концерт. На пешеходной части улицы Кирова состоится концерт «Челябинск – город победителей». Там же начнут раздавать Георгиевские ленточки.

В 13:00 на площади Революции пройдет выставка военной техники, а в ЦПКИО имени Гагарина – гала-концерт открытого вокально-хореографического конкурса «Пришла весна, пришла Победа!». В парке Тищенко на 13:30 запланирован концерт оркестра «Живые звуки».

В 14:00 на площадке у кинотеатра «Победа» на Комсомольском проспекте, 34 пройдет концерт «Этот День Победы!».

В 16:00 в ЦПКИО имени Гагарина выступит легендарный духовой оркестр под руководством Игоря Ежова.

В 17:00 на площади у развлекательного комплекса «Аврора» пройдет народное гуляние «Весна Победы».

В 19:00 на площадке у Торгового центра пройдет праздничный концерт «Знамя Победы» при участии Уральского государственного академического русского народного хора. Там также выступят звезды русской эстрады: группа «Самоцветы», Николай Расторгуев и группа «Любэ». Концерт будут вести Екатерина Климова и Борис Щербаков.

В 20:00 на пешеходной части улицы Кирова пройдет концерт «Огонь Победы».

В 22:00 на набережной Миасса горожане увидят праздничный фейерверк.