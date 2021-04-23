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В Челябинской области собранный на субботниках мусор вывезут в течение недели
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23.04.2021

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группа Любэ
Общество
23.04.2021 16:50

В Челябинске на празднике в честь Дня Победы выступит группа «Любэ»

В Челябинске на празднике в честь Дня Победы выступит группа «Любэ»

В Челябинске в воскресенье, девятого мая, в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне, перед горожанами на сцене выступит Николай Расторгуев и группа «Любэ».

Как сообщили в администрации Челябинска, девятого мая в девять часов утра на мемориале «Вечный огонь» пройдет торжественная церемония возложения цветов и венков. В 10:00 на площадке у ДК «ЧМК» пройдет митинг-концерт «С Днем Победы!». В 11:00 на площади Революции состоится торжественное построение войск Челябинского гарнизона.

В это же время в Саду Победы пройдет концерт «Отдыхаем с ветеранами», а в парке Тищенко – программа «Победа в сердце каждого живет!».

В 12:00 в Челябинске в городском саду Пушкина пройдет концерт «Победа Родины моей», на Театральной площади также пройдет концерт. На пешеходной части улицы Кирова состоится концерт «Челябинск – город победителей». Там же начнут раздавать Георгиевские ленточки.

В 13:00 на площади Революции пройдет выставка военной техники, а в ЦПКИО имени Гагарина – гала-концерт открытого вокально-хореографического конкурса «Пришла весна, пришла Победа!». В парке Тищенко на 13:30 запланирован концерт оркестра «Живые звуки».

В 14:00 на площадке у кинотеатра «Победа» на Комсомольском проспекте, 34 пройдет концерт «Этот День Победы!».

В 16:00 в ЦПКИО имени Гагарина выступит легендарный духовой оркестр под руководством Игоря Ежова

В 17:00 на площади у развлекательного комплекса «Аврора» пройдет народное гуляние «Весна Победы».

В 19:00 на площадке у Торгового центра пройдет праздничный концерт «Знамя Победы» при участии Уральского государственного академического русского народного хора. Там также выступят звезды русской эстрады: группа «Самоцветы», Николай Расторгуев и группа «Любэ». Концерт будут вести Екатерина Климова и Борис Щербаков.

В 20:00 на пешеходной части улицы Кирова пройдет концерт «Огонь Победы».

В 22:00 на набережной Миасса горожане увидят праздничный фейерверк.

 

Автор: Дарья Антонова
День Победы
группа Любэ
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23.04.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.04.2021

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Анонсы событий и мероприятий на 23 апреля
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22.04.2021 18:49

Будет ли третья волна коронавируса в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 17:55

Выпускные в Челябинской области посоветовали проводить на открытой площадке или за стеклом
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22.04.2021 17:28

В Челябинской области повторно ковидом никто не заболел, но есть случаи заражения сразу после прививки
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22.04.2021 17:20

Жителей Челябинска приглашают к написанию «Диктанта Победы
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22.04.2021 17:15

На трассе М-5 «Урал» стартовал капремонт моста через реку Синара
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22.04.2021 17:10

Закупка по благоустройству участка возле челябинского аэропорта прошла с нарушениями
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 17:00

Виктор Ереклинцев: Новые растения взамен погибших на проспекте Ленина высадим в ближайшее время за свой счет
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 16:43

Челябинский подрядчик обратился в полицию из-за кражи водителем плитки

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 16:42

Егор Ковальчук успешно защитил первый брендовый маршрут Челябинской области

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 16:31

«Контакт» - в контакте со зрителем
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 16:18

«Ростелеком» подарил Металлургическому району Челябинска «умный» и приятный свет
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 16:14

Количество случаев травмирования граждан на ЮУЖД в январе-марте снизилось более чем в 2 раза
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 16:13

«Химия – это красиво». Студент ЮУГМУ обзванивает школы, чтобы показать ученикам возможности науки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 16:02

Челябинский ополченец расскажет сибирякам о войне в Донбассе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 15:59

В Челябинске хвойные в кадках возле педуниверситета не пережили зиму
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 15:43

В Историческом музее открылась фотовыставка Сергея Коляскина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 15:13

На Куйбышева в Челябинске закончен монтаж временного коллектора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 15:12

Митинг «за Навального» прошел сумбурно, но задержания были
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 15:07

В центре Челябинска после тройного ДТП иномарку выкинуло на встречку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 15:01

Отдых для молодых в России станет доступнее
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 14:32

Взгляд со стороны: Работа областного сборного пункта «Челябинск-Южный» организована должным образом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 14:23

Безруков: Информация о жестоком обращении с медведем из Уфимки передана в Роспотребнадзор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 14:10

В Челябинской области за сутки подтверждено 111 случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 13:56

В Челябинской области накрыли группу мошенников, похитивших миллион рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 13:41

В Верхнеуральском районе в результате пала травы сгорело более 38 гектаров леса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 12:57

В Курчатовском районе Челябинска впервые прошел конкурс «Человек года»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 12:40

Родителям вернут половину стоимости путевки на детей в летние лагеря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 12:23

Свое первое богослужение на Южном Урале митрополит Алексий совершит в Лазареву субботу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 12:20

В Курчатовском районе Челябинска участница «Студенческой весны» поразила судей голосом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 12:14

В Челябинской области робот-пылесос учинил пожар
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 11:53

С добрым утром, Челябинск! Кондукторы. Роботы. Мысли вслух
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 11:42

В нацпарке «Таганай» фиалка зацвела раньше срока
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 11:41

Капризная погода в апреле еще покажет южноуральцам свой характер
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 11:13

«Моей судьбы коромысло»: в Челябинске откроется выставка Натальи Акимовой (Солодовник)

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 11:11

Инициатива мэра: в Челябинске создан муниципальный Центр по разрешению школьных конфликтов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 10:47

Семьи с детьми и беременные получат дополнительные выплаты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 10:44

Парадокс: проведение субботников в Челябинске может привести к мусорному коллапсу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 10:30

Челябинские власти рассказали, что ждет горожан 9 Мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 10:19

В четырех городах Челябинской области сохраняется режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 10:12

Алексей Текслер прокомментировал Послание президента Владимира Путина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 10:10

В четверг в Челябинской области осадков не ожидается
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 22:54

В Челябинске начал «сыпаться» дом со свиньей на фасаде
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 22:09

Для жителей Металлургического района Челябинска начали создавать общественные пространства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 21:56

Челябинцы вышли на несанкционированную акцию за Навального
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 21:51

У входа в челябинский горсад имени Пушкина уже несколько дней «красуется» открытый колодец
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 20:59

В Челябинске закрывают движение на улице Карла Маркса

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 20:05

Анонсы событий и мероприятий на 22 апреля
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 18:06

Нарисуй дерево и посади его в Бресте: участников акции «Сад памяти» ждет путешествие в Беларусь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 17:47

Профсоюз помог добиться признания несчастного случая страховым

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 17:22

Путин предложил оплачивать больничные по уходу за дошкольником в размере 100% от заработка

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 17:03

В августе на каждого школьникам и будущего первоклассника будет выплачено по 10 тысяч
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:53

В Челябинске по поручению Котовой приступили к помывке дорог шампунем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:47

Челябинцев приглашают на масштабную уборку городских водоемов от мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:44

Путин поручил расширить программу диспансеризации и профосмотров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:18

Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:16

«Вера. Надежда. Любовь» - посвящение создателю Камерного хора Челябинска

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:14

На Южном Урале осужденных выводили на волю для работы в частных владениях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:02

Выручка ММК в первом квартале этого года превысила два миллиарда долларов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:01

Доплаты за классное руководство будут получать и кураторы групп в техникумах и колледжах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 15:39

Челябинский инженер предложил Наталье Котовой закрыть спуски в «подземелья» площади Революции арками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 15:12

Путин: Челябинск на базе проекта метро сможет обновить систему общественного транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 14:45

«Интерсвязь» отключила камеры в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 14:41

В Челябинске сохранили все тарифы и льготы на проезд по садовым маршрутам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 14:19

В Челябинской области начали отключать отопление
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 14:18

Летний отдых челябинских детей организуют с учетом режима повышенной готовности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 13:17

В Челябинске подельнику экс-мэра Тефтелева огласили приговор

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 12:54

В Челябинской области ковид оборвал жизни более 2,5 тысячи жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 12:44

В челябинском театре представят инсценировку рассказа Борхеса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 12:32

ВТБ планирует на четверть увеличить розничный кредитный портфель
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 12:14

В Челябинскую область поступила новая вакцина от ковида - «ЭпиВакКорона»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:58

Карабаш скорбит о смерти известного в городе депутата и педагога Светланы Загитовой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:52

Новый епископ Челябинский и Миасский Алексий возведен в сан митрополита
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:41

В Челябинске водитель Nissan сбил шестилетнего велосипедиста и скрылся
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:30

В Челябинске блокадница на инвалидной коляске попросила депутата Корнева об установке пандуса

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:21

Профсоюзы Челябинской области готовятся к Первому маю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:04

В Челябинске мужчина устроил стрельбу во дворе дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:57

ВТБ намерен удвоить число клиентов к 2025 году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:52

В Центральном районе Челябинска замечен ряд несовершенств
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:34

В Москве задержали челябинца, похитившего 76 миллионов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:32

В ночь с 21 на 22 апреля ожидается пик активности звездопада Лириды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:24

Челябинская область готовится к посевной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:22

В Челябинской области в лобовом ДТП погиб житель Казани

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:17

К ситуации с загрязненной водой в Увельском районе подключились общественники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:09

Губернатор Челябинской области примет участие в церемонии оглашения Послания президентом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:00

В челябинском сквере откроется выставка парижского музея «Коллективный урбанизм»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 19:24

ВТБ поддерживает инициативу расширить условия выдачи семейной ипотеки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 18:27

В Юрюзани вандалы разгромили более шести десятков могил на кладбище
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 18:02

Обеспечен проезд по дороге в Тюлюк, где произошел провал грунта
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20.04.2021 17:45

Иностранца приговорили к 19 годам за сбыт героина в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 17:44

Южноуральцы могут получить компенсацию на оздоровление детей-инвалидов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 17:16

Анонсы событий и мероприятий на 21 апреля
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20.04.2021 16:56

Челябинский цинковый вышел в «Телеграм»
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20.04.2021 16:49

Суд Копейска обязал муниципалитет отремонтировать коллектор в поселке Кадровик
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:34

В Челябинской области сохраняются режим повышенной готовности и ряд ограничений
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:16

В семи городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:14

Ночь на среду в Челябинской области будет холодной, день – теплым

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 15:56

Что нужно знать о погашении кредита?
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 15:43

В Миассе сотрудницу промпредприятия заподозрили в коммерческом подкупе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 15:41

Физкульт-привет от Бусинки: челябинская медведица замечена за йогой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 15:02

Челябинское УФАС уличило торговую сеть в фиктивной скидке на имбирь в разгар пандемии
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 14:53

Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 14:10

В Челябинской области полицейский спас провалившуюся в коллектор собаку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 14:02

В Челябинске покажут спектакль «Чужих мужей не бывает»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:49

В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ среди школьников и малышей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:39

Дочь экс-губернатора Дубровского заявила полумиллионный иск к мэрии Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:21

В Миассе обрушилась стена жилого дома, жильцы эвакуированы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:06

В Челябинской области полицейские сняли с поезда 14-летнего зацепера

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 12:23

В Троицке задержан начальник управления городской мэрии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 12:22

Нацпроект «Производительность труда» изменился с помощью Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 12:13

В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:46

В Челябинске пожарные вынесли из полыхавшего цеха 17 баллонов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:38

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 59 тысяч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:31

В Сосновском районе отец и сын совместными силами уничтожили плодородный слой почвы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:18

Директор филиала Tele2 в Челябинске рассказала о цифровых трендах

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:10

В 2021 году соцзащита намерена оздоровить более 8,5 тысячи юных южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:05

Еще у одной собаки в Челябинской области выявлено бешенство
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:04

«Ночь музеев» в Челябинской области пройдет в двух форматах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 10:45

В нацпарке «Зигальга» встретили храброго лося
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 10:22

ММК завоевал главный приз конкурса Российского Союза промышленников и предпринимателей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 19:28

Текслер поручил проработать вопрос по вакцинации от ковида иностранных студентов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 19:01

В Челябинской области обсудили готовность приграничных территорий к тушению природных пожаров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:45

Анонсы событий и мероприятий на 20 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:43

В Челябинской области обсудят новый закон о комплексном развитии территорий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:39

ФСБ накрыла незаконные оружейные мастерские в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:23

Челябинский облсуд рассмотрел жалобу адвоката отца умершего в СИЗО Тесака
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:00

В Челябинской области задержан бывший замначальника отдела полиции
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:59

Во вторник в Челябинской области прохладно и без осадков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:55

Исторический музей открывает в Челябинске фотовыставку «Царство холода»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:45

Челябинцев предостерегли от участия в несогласованных акциях
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:42

Правительство Челябинской области переходит на новую площадку
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:31

Поисковики Челябинской области открыли «Вахту памяти»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:16

В Челябинской области выросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:14

Новый сквер в Калининском районе Челябинска обещает раздолье и людям, и собакам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:12

Челябинских бегунов пригласили на уборку Лыжной базы

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:52

В Челябинске возобновили уголовное дело в отношении экс-омбудсмена Севастьянова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:19

Горел камыш: власти Челябинска обеспокоены резким ростом числа пожаров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:11

Разогнавшаяся весна сбавила темпы - на Южном Урале ощутимо похолодало
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:10

Против мусора всем миром: в Челябинске 24 апреля пройдет общегородской субботник

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:09

Технику южноуральских аграриев отправили на техосмотр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:05

В Челябинске задержаны шахтеры, похитившие золотосодержащий концентрат в Бурятии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:02

Сборная ЧЦЗ вошла в тройку победителей интеллектуальной игры «Мозгобойня»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 14:49

В Челябинскую область поступило 236 тысяч доз вакцины от ковида, полностью привито 115 тысяч человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 14:47

Строить и озеленять новые дороги в Челябинске будет «Урал-Сервис-групп»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 14:35

Челябинка, которую бросил мужчина, прекратила кормить троих детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 14:19

Котова поручила провести инвентаризацию челябинской зелени на гарантии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 13:55

В Челябинской области число ковидных баз сократилось до 13
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 13:45

Городок рогаток: в Челябинске «освежевали» деревья рядом с 31-м лицеем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 13:32

Троицкому маньяку, убившему мать четверых детей, вынесли приговор

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 13:07

В Челябинской области нашли тело подростка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:56

Челябинск начинает подготовку к параду Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:46

В мэрии Челябинска рассказали, куда обращаться с жалобами на незаконные павильоны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:44

Челябинским ветеранам Великой Отечественной окажут матпомощь ко Дню Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:42

Гендиректор телеканала Dомашний: Огромное удовольствие выбирать на главную роль мужчину мечты

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:33

Грандиозная премьера челябинского театра откроет XII фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:11

Многодетные семьи смогут покупать билеты на летние поезда со скидкой 20%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:09

В Карабаше представили лучшие педагогические практики детских садов и школ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:01

ВТБ выпустил в УрФО 40 тысяч цифровых карт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:59

В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:56

В Челябинске начато строительство дорог на трех улицах и ремонт на пяти
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:44

На Северо-Западе Челябинска вырубят 48 деревьев для строительства дорог

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:31

В Челябинской области за сутки выявлено 114 случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:26

Ватерпольная «Уралочка» из Златоуста провела День культуры в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:18

Челябинская команда «Город N» вышла в четверть финал Высшей лиги КВН
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:17

Челябинск план противопаводковых мероприятий выполнил, но работа продолжится
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:16

В Челябинской области дорога на Тюлюк открыта, но ее состояние ухудшилось
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:56

Куляшов: В Челябинске моют трамваи, троллейбусы и автобусы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:53

В понедельник в Челябинской области без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:48

На провалившейся улице Куйбышева в Челябинске уложили 84 метра нового коллектора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:34

Куляшов: Затопление набережной Миасса за челябинской филармонией планам подрядчика не помешало
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:32

Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 09:34

В нацпарке «Таганай» за добычей пропитания «застукали» краснокнижного «водолаза»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 22:25

Челябинская область во власти пылевых бурь: окна лучше не открывать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 11:48

В Челябинской области умерло семь пациентов с коронавирусом, 115 человек заболели
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 11:15

Дождались! Челябинская Кировка стала доступнее для пассажиров трамваев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 10:59

Военкомат Челябинской области набирает кандидатов в вузы минобороны РФ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 10:48

В челябинском горсаду имени Пушкина установят современный туалет для отдыхающих
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 16:44

Митрополит Григорий простился с губернатором и в воскресенье проведет последнюю службу в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 16:21

В Челябинске незаконный павильон на Тополиной аллее демонтировали менее чем за сутки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 16:01

В шести городах Челябинской области сохраняется режим «черного неба»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 15:04

В Копейске один рабочий погиб и двое отравились токсичными парами
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 14:47

В 2021 году в Челябинской области откроются пять библиотек нового поколения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 13:09

Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 12:50

В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 12:10

В Челябинской области открыты новые пункты вакцинации от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 11:51

В Челябинской области за сутки выявлено 114 случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 00:48

В результате столкновения четырех автомобилей на трассе М-5 под Миассом погиб один человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 20:02

В Челябинске демонтаж павильона на Тополиной аллее начался сразу после сигнала жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 19:45

Призывников Курчатовского района торжественно проводили на службу в Вооруженные силы РФ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 19:02

Челябинских школьников приглашают создать фотопортрет родного города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 18:57

В Челябинске в субботу откроют движение на перекрестке Чайковского и Куйбышева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 18:23

В выходные в Челябинской области похолодает