23.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 24-26 апреля
23.04.2021
В сквере «Сигнал» Ленинского района Челябинска начался второй этап благоустройства
23.04.2021
В Челябинской области ловят нарушителей правил весенней охоты
23.04.2021
В Челябинске вынесли приговор организаторам подпольных игр с выручкой в 36 миллионов
23.04.2021
В Челябинской области собранный на субботниках мусор вывезут в течение недели
23.04.2021
Ватерпольная «Уралочка» вступает в борьбу за медали чемпионата России
В Челябинске на празднике в честь Дня Победы выступит группа «Любэ»
22.04.2021
Челябинские власти рассказали, что ждет горожан 9 Мая
21.04.2021
В Челябинске блокадница на инвалидной коляске попросила депутата Корнева об установке пандуса
19.04.2021
Поисковики Челябинской области открыли «Вахту памяти»
19.04.2021
Челябинск начинает подготовку к параду Победы
На озере Смолино в Челябинске нашли пять точек сброса ливневых канализаций
23.04.2021
С добрым утром, Челябинск! Кондукторы. Роботы. Мысли вслух
22.04.2021
Челябинские власти рассказали, что ждет горожан 9 Мая
22.04.2021
Челябинский инженер предложил Наталье Котовой закрыть спуски в «подземелья» площади Революции арками
21.04.2021
В Центральном районе Челябинска замечен ряд несовершенств
21.04.2021