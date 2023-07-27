В Челябинске на ремонт Свердловского проспекта готовы потратить более 73 миллионов рублей

Администрация Челябинского городского округа готова направить более 73 миллионов рублей на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по Свердловскому проспекту на участке от пр. Ленина до ул. Блюхера.

Соответствующая информация размещена на портале Госзакупок. Аукцион по поиску подрядчика объявил Комитет дорожного хозяйства города.

Начальная цена контракта составляет 73 миллиона 4755 тысячи рублей.

Заявки принимаются до третьего августа. Подведения итогов определения подрядчика – седьмого августа.

Работы должны быть выполнены с даты заключения контракта по 20 ноября 2023 года.

Подрядчику предстоит заменить на участке асфальт и дорожные знаки, обустроить тротуары, поставить на двух перекрестках новые светофоры, установить автопавильоны на остановке «Южная» с обеих сторон дороги

Кроме того, планируется восстановить крайнюю правую полосу на участке от поворота на ГКБ №1 (после остановки) до перекрестка Свердловский проспект - ул. Либкнехт.