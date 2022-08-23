В Челябинске на время всероссийской Спартакиады перекроют движение на Коммуны

В Челябинске на время всероссийской Спартакиады по летним видам спорта (этапа по легкой атлетике) перекроют движение на Коммуны.

Движение автотранспорта на участке данной улицы от Энгельса до 2-го Институтского переулка будет закрыто с 18 часов 26 августа до 16 часов 27 августа, сообщает администрация Челябинска.

Городские власти просят водителей планировать свои маршруты заранее.