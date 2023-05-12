12.05.2023
В Челябинске началась работа по созданию сквера на Черкасской - Пети Калмыкова
12.05.2023
В Челябинске в выходные дни трамваи №18 и №22 изменят маршруты
12.05.2023
В парке «Металлург» имени Тищенко открыли самый большой скейт-парк в Челябинске
12.05.2023
Ищут родственников: поисковый отряд «Импульс» нашел поднял останки пяти бойцов в местах боев в Тверской области
12.05.2023
Челябинка завоевала три медали на чемпионате мира по плаванию в ластах
12.05.2023
На подъезде к селу Долгодеревенское образовался стихийный мусорный полигон
В Челябинске началась работа по созданию сквера на Черкасской - Пети Калмыкова
12.05.2023
В парке «Металлург» имени Тищенко открыли самый большой скейт-парк в Челябинске
02.05.2023
Наталья Котова поручила МУП «ПОВВ» разобраться с ямами на тротуаре по улице Октябрьской
02.05.2023
В челябинском сквере Чингиза Айтматова представители киргизских диаспор со всей России посадили сосны
02.05.2023
В Челябинске за объекты благоустройства 2024 года проголосовали более ста тысяч человек
В Челябинской области установлена новая памятная дата в честь подвига добровольцев-танкистов
11.05.2023
В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
11.05.2023
В Челябинск к празднику Святой Троицы привезут частицу мощей Георгия Победоносца
10.05.2023
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023