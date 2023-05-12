В Челябинске началась работа по созданию сквера на Черкасской - Пети Калмыкова

В Челябинске стартовало благоустройство мультиформатного сквера на пересечении улиц Черкасская и Пети Калмыкова, который создадут в Металлургическом районе по программе «Формирование комфортной городской среды».

Завершить все работы на новом общественном пространстве подрядчик должен будет - в соответствии с условиями контракта – в августе этого года. Как напомнили в пресс-службе городской администрации, проект благоустройства этого сквера создавался командой профессионалов совместно с жителями и победил в голосовании по выбору объектов благоустройства 2023 года – по программе «Формирование комфортной городской среды» (за благоустройство именно этой территории проголосовали свыше 12,6 тысячи человек).

Разработкой проекта сквера занималась компания «Газоны Урала» под кураторством Центра развития городской среды Челябинска, управления по архитектурно-градостроительному проектированию и администрации Металлургического района.

Предварительную концепцию благоустройства жителям презентовали шестого июня прошлого года. По результатам встречи и онлайн-опроса в нее внесли изменения.

Отметим, новый сквер станет территорией отдыха для жителей всех возрастов.

Здесь обустроят тропинки, установят освещение, детские и спортивные площадки, высадят 46 лиственных деревьев (яблони, липы, ивы) и почти 1400 кустарников.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», центральным элементом сквера станет пергола с качелями; навесы защитят отдыхающих от солнца или непогоды.

Напомним, ранее городские власти анонсировали обустройство дополнительных парковочных мест для жителей близлежащих домов, появление урн для собак и установку шахматного стола в зоне для тихого отдыха.

Благоустраиваемая территория на пересечении Черкасской и Пети Калмыкова очень оживленная и имеет высокую проходимость (находится рядом с общественным транспортом и пешеходными маршрутами) - именно по этой причине архитекторы предусмотрели разнообразное наполнение сквера.

В тени деревьев можно будет отдохнуть на удобных скамейках и креслах. Площадка с силовыми тренажерами и батутами подойдет для любителей активного времяпрепровождения. В детской зоне появятся песочница и игровая площадка.

Вчера, 11 мая, на новом объекте благоустройства Металлургического района, на которое потратят 27,7 миллиона рублей, с рабочим визитом побывала глава Челябинска Наталья Котова.