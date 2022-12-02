02.12.2022
Мультиформатный сквер в Металлургическом районе создадут за 27,7 миллиона рублей
02.12.2022
Следить за качеством проката сотрудникам ММК поможет автоматизированная система
02.12.2022
Владимир Богдановский представит Челябинску «Русскую Америку. Форт-Росс»
01.12.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен до девятого декабря
01.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на второе декабря (18+)
01.12.2022
В Челябинске впервые прошел турнир по страйкболу среди горожан с инвалидностью
Мультиформатный сквер в Металлургическом районе создадут за 27,7 миллиона рублей
Благоустройство территории на пересечении Калмыкова и Черкасской начнут весной 2023-го
29.11.2022
На новую прогулочную зону по проспекту Победы в Челябинске потратят 24,5 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинцам представили проект благоустройства территории возле рынка «Михеевский»
19.11.2022
Челябинцы обсуждают результаты благоустройства территории возле «Юности»
01.11.2022
В сквере у ДК «Станкомаш» по просьбам ленинцев установили фонари
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022