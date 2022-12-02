Мультиформатный сквер в Металлургическом районе создадут за 27,7 миллиона рублей

В Металлургическом районе Челябинска в 2023 году появится мультиформатный сквер. Преображение ждет оживленную территорию на пересечении улиц Калмыкова и Черкасской.

Благоустройство общественного пространства обойдется в 27,7 миллиона рублей, сообщили сегодня, второго декабря, в пресс-службе мэрии. Районные власти уже заключили контракт на проведение работ.

Отметим, сквер на Калмыкова – Черкасской вошел в программу «Формирование комфортной городской среды». За благоустройство именно этой территории проголосовали свыше 12,6 тысячи человек.

Архитекторы разрабатывали проект с учетом пожеланий местных жителей, которые поделились с профессионалами собственным видением развития общественного пространства. Презентация предварительной концепции жителям состоялась шестого июня текущего года. По результатам встречи и онлайн-опроса в нее были внесены изменения.

Центральным элементом сквера станет пергола с качелями, а навесы защитят отдыхающих от солнца или непогоды.

«В тени деревьев можно будет отдохнуть на удобных скамейках и креслах. Площадка с силовыми тренажерами и батутами подойдет для любителей активного времяпрепровождения. В детской зоне появятся песочница и игровая площадка», - рассказали в администрации Челябинска.

Также в 2023 году сквер озеленят (деревья высадят вдоль тропинок) и установят освещение.

Для жителей близлежащих домов организуют дополнительные парковочные места.

Ранее в администрации Челябинска рассказывали о том, что в сквере, задуманном как транзитный, высадят яблони и многолетние кустарники, в зоне для тихого отдыха установят шахматный стол.

В центре развития городской среды Челябинска в августе 2022 года сообщали, что в сквере установят урны для собак.

Разработкой проекта сквера занималась компания «Газоны Урала» под кураторством центра развития городской среды, управления по архитектурно-градостроительному проектированию и администрации Металлургического района Челябинска.