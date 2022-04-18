В Челябинске начали отключать отопление

В Челябинске завершается отопительный сезон. Жилые дома уже начали отключать.

Об этом сообщил сегодня, 18 апреля, заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Отопление начали отключать. Пока в этом графике нет социальных объектов. Если такое произошло, то просьба руководителей обращаться к нам, мы будем разбираться в каждой конкретной ситуации», - сказал Астахов.

Напомним, муниципалитеты принимают решение о завершении отопительного сезона после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха превышает плюс восемь градусов.