18.04.2022
В Челябинске продадут с молотка недостроенный спорткомплекс на Труда
18.04.2022
Озёрский «Золотой петушок» объявил старт битве художников
18.04.2022
В Челябинске начали отключать отопление
18.04.2022
ММК продолжает реализацию проектов по снижению воздействия на окружающую среду
18.04.2022
На Таганае зацвели подснежники, в «Зигальге» начался сезон ветрениц
17.04.2022
За сутки заболели ковидом 237 южноуральцев, выздоровели 224 человека, умерло шестеро
В Челябинске начали отключать отопление
14.04.2022
«Ржавая» питьевая вода в микрорайоне «Ньютон» Челябинска безвредна для человека
12.04.2022
Челябинцам рекомендуют обращаться в свои УК для перерасчета платы за «ржавую» воду
08.04.2022
Челябинцы массово проклинают грязную воду и сравнивают ее с кошачьей мочой, власти говорят: виноват паводок
06.04.2022
Челябинцам объяснили причины появления грязной горячей воды
В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье
15.04.2022
«Бессмертный полк» снова пройдет по России
14.04.2022
«Ржавая» питьевая вода в микрорайоне «Ньютон» Челябинска безвредна для человека
14.04.2022
Сергей Антипов проконтролировал благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту
13.04.2022
Евразийский научный форум в Челябинске может стать регулярным
13.04.2022