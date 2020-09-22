В Челябинске не все продавцы магазинов обеспечены медицинскими масками

По поручению главы Челябинска Натальи Котовой в магазинах и торговых комплексах города возобновились проверки соблюдения масочного режима.

В понедельник, 21-го сентября, сотрудниками управления по торговле и услугам было проверено 40 магазинов и 138 отделов в одном из торгово-развлекательных комплексов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, в десяти отделах сотрудники не имели средств индивидуальной защиты.

С руководителями предприятий торговли проведены разъяснительные беседы о недопустимости работы продавцов без масок, а также о недопустимости обслуживания покупателей, не имеющих защитных масок.

Проверки торговых комплексов и магазинов города будут продолжаться в ежедневном режиме.

Как ранее сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в понедельник на аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Наталья Котова потребовала ужесточить контроль за соблюдением в областном центре масочного режима.

Несмотря на то, что в Челябинске до четвертого октября продлен режим повышенной готовности и обязательным остается соблюдение масочного режима в общественных местах, горожане упорно продолжают игнорировать эти требования, несмотря на то что данная мера направлена на обеспечение безопасности жителей и минимизацию рисков заражения коронавирусом.