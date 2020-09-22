ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Соблюдайте режим!

В Челябинске не все продавцы магазинов обеспечены медицинскими масками

Общество
Сегодня, 10:25
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

По поручению главы Челябинска Натальи Котовой в магазинах и торговых комплексах города возобновились проверки соблюдения масочного режима.

В понедельник, 21-го сентября, сотрудниками управления по торговле и услугам было проверено 40 магазинов и 138 отделов в одном из торгово-развлекательных комплексов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, в десяти отделах сотрудники не имели средств индивидуальной защиты.

С руководителями предприятий торговли проведены разъяснительные беседы о недопустимости работы продавцов без масок, а также о недопустимости обслуживания покупателей, не имеющих защитных масок.

Проверки торговых комплексов и магазинов города будут продолжаться в ежедневном режиме.

Как ранее сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в понедельник на аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Наталья Котова потребовала ужесточить контроль за соблюдением в областном центре масочного режима.

Несмотря на то, что в Челябинске до четвертого октября продлен режим повышенной готовности и обязательным остается соблюдение масочного режима в общественных местах, горожане упорно продолжают игнорировать эти требования, несмотря на то что данная мера направлена на обеспечение безопасности жителей и минимизацию рисков заражения коронавирусом.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Вчера, 17:21
Уральская «Ночь заводов» открылась концертом в Порогах Саткинского района
Вчера, 17:17
Значимые инициативы депутатов ЗСО Челябинской области в строительной и жилищной сфере
Вчера, 16:36
Архитекторы рассказали, каким хотят видеть челябинцы сквер возле «Виктории»
Вчера, 16:07
Компания «Ростелеком» подарила жителям Сатки «Классику на Дворцовой»
Вчера, 15:47
В Челябинскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса
Вчера, 15:05
Троим специалистам ГРЦ Макеева вручили государственные награды
Вчера, 14:25
За сутки умерло три жителя с ковидом в Златоусте и Сосновском районе
Вчера, 13:21
В Челябинской области ковид подтвердился еще у 13 школьников
Вчера, 12:42
Котова потребовала ужесточить контроль за соблюдением в Челябинске масочного режима
Вчера, 12:32
В Челябинской области отопительный сезон стартовал в 16 муниципалитетах
Спорт
Сегодня, 09:30
В Челябинской области создают фонд поддержки спорта
Культура
Сегодня, 11:17
В гостях у студентов ЮУрГУ побывала известная российская актриса Катерина Шпица
Новости
Сегодня, 10:55
Происшествия
Челябинка лишилась полумиллиона рублей, решив продать инвалидное кресло своей матери
Сегодня, 10:38
Происшествия
В Кусе старая пятиэтажка покрылась плесенью: жители жалуются и копят долги
Сегодня, 10:10
Экономика
ММК занял 15-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России
Сегодня, 09:38
Экономика
Челиндбанк отмечен премией за активную поддержку МСБ в период пандемии
Вчера, 18:11
Культура
Выставка «Русская книга» начала работу в Историческом музее
Материалы рубрики
Вчера, 17:29
Общество
В Челябинской области выберут самую красивую сотрудницу колонии
Вчера, 17:24
Общество
В Магнитогорске силовики выясняли между собой отношения
Вчера, 17:21
Общество
Уральская «Ночь заводов» открылась концертом в Порогах Саткинского района
Вчера, 17:17
Общество
Значимые инициативы депутатов ЗСО Челябинской области в строительной и жилищной сфере
Вчера, 16:07
Общество
Компания «Ростелеком» подарила жителям Сатки «Классику на Дворцовой»
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика