Главным за транспорт в Челябинске назначен полковник Куляшов

Назначения
Глава Челябинска Наталья Котова назначила своим заместителем по дорожному хозяйству 48-летнего полковника внутренней службы Максима Куляшова, работавшего до настоящего времени в региональном полицейском главке.
Нового вице-мэра представили сегодня, 9 декабря, на аппаратном совещании в администрации города.
Максим Куляшов до настоящего момента возглавлял информационный Центр ГУ МВД по Челябинской области (всего в органах полиции отработал 25 лет)
«Деятельность его была связана с контролем за движением транспорта, взаимодействием с дорожниками, - рассказала Наталья Котова, представляя своего зама, и выразила надежду, что в связке с Ринатом Кучитаровым (начальник Управления дорожного хозяйства – с августа 2019 года) он сможет поднять содержание улично-дорожной сети на более высокий уровень.
Наталья Котова пожелала Максиму Куляшову успехов на новом месте
Справка.
Родился 9 декабря 1971 г. в Челябинске.
В 1994 году закончил ЧПИ (инженер-строитель), в 2002 году - Челябинский юридический институт МВД России (юрист).
С 1994 года до настоящего времени работал в органах внутренних дел ГУ МВД РФ по Челябинской области. Полковник внутренней службы