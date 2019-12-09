Назначения

Главным за транспорт в Челябинске назначен полковник Куляшов
Фото: 
Валерий Иванов
Политика
Сегодня, 10:19
Автор: 
Евгения Александрова, Любовь Юрина

Глава Челябинска Наталья Котова назначила своим заместителем по дорожному хозяйству 48-летнего полковника внутренней службы Максима Куляшова, работавшего до настоящего времени в региональном полицейском главке.

Нового вице-мэра представили сегодня, 9 декабря, на аппаратном совещании в администрации города.

Максим Куляшов до настоящего момента возглавлял информационный Центр ГУ МВД по Челябинской области (всего в органах полиции отработал 25 лет)

«Деятельность его была связана с контролем за движением транспорта, взаимодействием с дорожниками, - рассказала Наталья Котова, представляя своего зама, и выразила надежду, что в связке с Ринатом Кучитаровым (начальник Управления дорожного хозяйства – с августа 2019 года) он сможет поднять содержание улично-дорожной сети на более высокий уровень.

Наталья Котова пожелала Максиму Куляшову успехов на новом месте

 Справка.

Родился 9 декабря 1971 г. в Челябинске.

В 1994 году закончил ЧПИ (инженер-строитель), в 2002 году - Челябинский юридический институт МВД России (юрист).

С 1994 года до настоящего времени работал в органах внутренних дел ГУ МВД РФ по Челябинской области. Полковник внутренней службы

Автор: 
Евгения Александрова, Любовь Юрина
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