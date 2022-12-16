В Челябинске ограничат движение по улице Первой Пятилетки

В Челябинске с девяти утра 19 декабря до трех дня 23 декабря ограничат движение по улице Первой Пятилетки, на участке неподалеку от Героев Танкограда.

Ограничения коснутся крайней правой полосы при движении по направлению к улице Горького. Поворот направо на улицу Героев Танкограда затруднен, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии пояснили, что данные ограничения связаны с проведением работ по технологическому присоединению подземного газопровода, которые ведет АО «Челябинскгоргаз».