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В Челябинске около 26 тысяч малышей ждут очереди в детские сады

Общество
Сегодня, 12:20
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске около 26 тысяч малышей в возрасте от 0 до 7 лет ждут очереди в детские сады.

"Это данные на сегодняшний день, 23 апреля", - рассказала агентству "Урал-пресс-информ" пресс-секретарь комитета по делам образования администрации Челябинска Екатерина Самарина.

Она уточнила, что малышей от рождения до двух лет в этой очереди - более 12 тысяч.

"В Челябинске сегодня работает 236 детских садов, многие из которых имеют в своем составе по несколько структурных подразделений, и 37 дошкольных отделений в составе школ", - сообщила Екатерина Самарина.

В настоящее время в южноуральской столице началась подготовка к массовому комплектованию детских садов на 2020-2021 учебный год.

Родителям челябинских малышей напоминают, что заявления на перевод рассматриваются до первого мая. Подтвердить заявку либо внести в нее изменения (в том числе присвоить льготу) можно до 15 мая; с 15 по 31 мая система электронной очереди переходит в режим автоматического комплектования, в связи с чем работы с заявками в электронной очереди не проводятся.

"Уважаемые родители! Просим вас проверить статус и актуальность заявок ваших детей в электронной очереди. Если у вас есть необходимость подтверждения заявки либо внесения в нее изменений (в том числе присвоения льготы), а также подачи заявления на перевод, то это можно сделать любым удобным для вас способом, в том числе посредством электронного документооборота. Сообщаем, что в случаях крайней необходимости возможна запись на прием. Прием при этом проводится строго по предварительной записи и с соблюдением профилактических норм", - отмечают в комитете по делам образования Челябинска.

Получить консультацию можно по дополнительным телефонным номерам как самого городского комитета, так и его структурных подразделений во всех районах южноуральской столицы (с понедельника по четверг - с 09.00 до 17.00 и в пятницу - с 09.00 до 16.00, перерыв с часу до двух).

Металлургический район - телефоны: 8 922-712-61-60, 8 951-480-78-08 (met-ruo@mail.ru);

Калининский район - телефоны: 8 900-094-30-16, 8 908-582-37-51 (ruo-kalin@mail.ru);

Курчатовский район - телефоны: 8 922-754-36-00, 8 912-796-63-62, 742-69-36 (ruo-kurch74@mail.ru);

Ленинский район - телефоны: 8 932-239-25-47, 8 904-932-31-06, 8 900-074-59-76 (lenruo@yandex.ru);

Советский район - телефоны: 8 919-126-36-30, 8 912-477-86-45 (sovdosh@mail.ru);

Тракторозаводский район - телефоны: 724-32-43, 8 952-501-33-47 (tzr-edu@mail.ru);

Центральный район - телефоны: 265-49-34, 8 950-726-71-19 (ruo_cnt@mail.ru).

Комитет по делам образования  Челябинска - телефоны: 263-68-18, 264-28-20 (dschel@bk.ru).

В электронной очереди Челябинска на портале образовательных услуг региона (es.edu-74.ru) предусмотрена возможность самостоятельного внесения изменений в персональную заявку.

Для самостоятельного редактирования заявки необходимо войти в личный кабинет на данном портале и выполнить процедуру привязки заявления, нажав на соответствующую кнопку.

По всем возникающим вопросам, связанным с самостоятельным изменением заявки, можно обратиться в техническую поддержку портала образовательных услуг по электронной почте: support@rcokio.ru.

Также внести изменения можно через портал госуслуг.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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