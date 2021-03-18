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В Челябинске оркестр Росгвардии встретил гостей города на железнодорожном вокзале

В Челябинске сегодня, 18 марта, оркестр регионального управления Росгвардии выступил с мини-концертом на железнодорожном вокзале. Мероприятие было приурочено к пятилетию войск национальной гвардии.

Подобные флешмобы ранее проходили в Челябинске. Однако в период тяжёлой эпидемиологической ситуации о них пришлось на время забыть.

За плечами музыкантов оркестра Росгвардии большой опыт выступлений на различных площадках. В период коронавируса они выступали под окнами детского онкологического центра, а также устраивали персональные концерты для ветеранов Великой Отечественной войны, но на территории железнодорожного вокзала оркестр Росгвардии выступает впервые. Данное место было выбрана неслучайно.

«Нам захотелось выступить на объекте социального значения, потому что торговые центры сейчас в полузакрытом состоянии, и хочется вернуться в те времена, когда можно радоваться и показывать, что мы в Росгвардии занимаемся не только служебно-боевыми задачами, но у нас есть и культурная жизнь», - ­ рассказал начальник пресс-службы регионального управления Росгвардии Альберт Габбазов.

Однако и в игре на подобной площадке есть некоторые нюансы.

«Конечно, хотелось бы сыграть с движениями и перестроениями, но тут в некоторых местах очень сильное эхо, поэтому мы отыграли статично там, где это позволяет акустика. И, конечно, все торопятся, спешат, поэтому тут постоянный беспрерывный поток, но у людей реакция хорошая, они останавливаются, слушают, аплодируют», - поделился своим мнением начальник военного оркестра управления Росгвардии по Челябинской области лейтенант Иван Кузнецов.

Слушатели по достоинству оценили старания музыкантов.

«Я приехала из Уфы. Сидела, засыпала, ждала своего автобуса, а тут эти чудесные звуки музыки. Это было такой приятной неожиданностью, у меня прям слёзы на глазах», - ­ рассказывает гостья города Елена Карамова.

Музыканты управления Росгвардии уже думают над следующей площадкой для выступления, возможно, ею станет челябинский аэропорт.