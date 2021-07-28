В Челябинске отключат светофоры на двух перекрестках

В Челябинске завтра, 29-го июля, отключат светофоры на двух перекрестах.

С девяти утра до пяти вечера будут отключены светофорные объекты на пересечении улиц Зальцмана и 1-й Эльтонской.

Кроме того, в указанный период не будут работать светофоры на Самохина – 1-й Эльтонской.

Временное отключение объектов связано с работой на электросетях, сообщает комитет дорожного хозяйства Челябинска.