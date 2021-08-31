В Челябинске отключили светофоры на трех перекрестках

В Челябинске сегодня, 31-го августа, отключили светофоры на трех перекрестках.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, с восьми утра до пяти вечера в связи с работами на электросетях не будет работать светофор на пересечении улиц Героев Танкограда и Первой Пятилетки.

С восьми утра и до шести вечера по аналогичной причине отключены светофорные объекты на перекрестках улицы Блюхера с улицами Рылеева и Братской.