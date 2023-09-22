В Челябинске открыли для автомобилистов улицу Тимирязева

В Челябинске для автомобилистов открыли улицу Тимирязева. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Знаки 3.1 «Въезд запрещен» демонтированы. Проезд со стороны улиц Свободы, Пушкина и Цвиллинга открыт», - рассказали в мэрии, где также отметили, что в городскую администрацию поступало большое количество просьб от автомобилистов разрешить движение по Тимирязева.

Для удобства челябинцев улица Тимирязева станет дублером проспекта Ленина на участке между улицами 3-го Интернационала и Лесопарковой.