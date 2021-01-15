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В Челябинске отменены занятия только для школьников младших классов

Сегодня, 15 января, в связи с низкой температурой окружающего воздуха отменены занятия в школах города Челябинска.

«В связи с низкой температурой окружающего воздуха отменяются занятия в школах города Челябинска с первого по четвертый классы первой смены», - сообщает администрация города.

В образовательных учреждениях Магнитогорска занятия проходят в обычном режиме.

«Дождались потепления. 15 января 2021 года в школах Магнитогорска не отменяются», - сообщает телеграм-канал мэрии.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночные часы по области отмечалось минус 20-28 градусов, в низинах - до минус 31 градуса, в западных районах – до минус 11 градусов. В восемь утра в Челябинске было минус 23 градуса, вечетер северо-восточный 3-5 метров в секунду.

Напомним, в сильные морозы родители под свою ответственность могут оставить ребенка дома, уведомив об этом школу. В таком случае пропущенные учащимися уроки не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.