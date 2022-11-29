В Челябинске отменяют автобусный маршрут №77

В Челябинске с первого декабря отменяют автобус №77 «Поселок ОПМС 42 - Петра Столыпина».

На участке от ОПМС-42 до Гагарина горожанам предлагают пользоваться автобусом №7.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», поездки в другие районы города можно совершить, пользуясь маршрутами автобусов большого класса, следующих из Ленинского района: №18, №81 и №483. Из микрорайона «Парковый 2» ходят автобусы №2, №9 и №71.

Поездки можно совершать без дополнительных финансовых затрат, используя месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.