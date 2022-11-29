29.11.2022
В Челябинске отменяют автобусный маршрут №77
28.11.2022
Челябинский монастырь получил в дар икону, писанную на Святой Горе Афон
28.11.2022
В пяти городах Челябинской области во вторник и среду – НМУ
28.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 29 ноября (18+)
28.11.2022
ГРЦ Макеева стал участником Дней науки в Челябинской области
28.11.2022
Челябинка, чьи дети оказались раздетыми на улице, может быть ограничена в родительских правах
В Челябинске отменяют автобусный маршрут №77
Горожанам предлагают пользоваться седьмым автобусом
28.11.2022
Долгодеревенское и рощинский микрорайон свяжет автобусный маршрут
28.11.2022
В Челябинске запускают новый маршрут до Преображенского кладбища
24.11.2022
В Челябинске 27-й автобус скоро начнет довозить пассажиров до вокзала
23.11.2022
В Челябинске автобус №51 будет ходить по-новому
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022