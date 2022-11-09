В Челябинске отремонтировали путепровод на Троицком тракте. Объект рядом с поселком Новосинеглазово привели в надлежащий вид по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает сегодня, девятого ноября, пресс-служба мэрии, у сооружения заменили все конструкции, отремонтировали опоры моста, пролетные строения, дорожное покрытие и подходы к путепроводу. Кроме того, здесь обустроили водоотводы и ограждение, восстановили наружное освещение.

В период ремонта транспорт ходил по одной полосе, для удобства автомобилистов был установлен временный светофор.

Напомним, ремонт путепровода на Троицком тракте подрядная организация ООО «Урал-Сервис-Групп» начала в марте текущего года. Тогда сообщалось, что работы на объекте должны быть завершены к 20-му октября.