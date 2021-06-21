В Челябинске отремонтируют четыре трамвайных переезда

В Челябинске запланирован ремонт трамвайных переездов. Об этом сегодня, 21 июня, на аппаратном совещании сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«Ремонт трамвайных переездов запланирован на пересечениях проспекта Победы – улицы Чичерина, проспекта Ленина – улицы Рождественского, улицах Труда – Цвиллинга и улицах Карла Маркса – Российская», - сказал Куляшов.

Как ранее сообщала администрация Челябинска, ремонт перекрестка на проспекте Ленина – улицы Рождественского планировали завершить к 8.00 21 июня. По данным мэрии, там в течение трех дней реконструировали проезжую часть на пересечении автомобильных и трамвайных путей.