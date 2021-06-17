В Челябинске отремонтируют перекресток возле парка Терешковой

В Челябинске в течение трех ночей рабочие будут ремонтировать проезжую часть на пересечении автомобильных и трамвайных путей возле парка имени Терешковой.

Ремонт стартует в 20.00 18 июня, а завершить его планируют в 8.00 21 июня.

«Подрядной организацией ООО «Строй-Сервис», в рамках заключенного муниципального контракта по ремонту дорожного покрытия на пересечениях автомобильных дорог и трамвайных путей, будут выполнены работы на перекрестке проспекта Ленина – улицы Рождественского», - сказали в администрации Челябинска.

Так как на перекрестке достаточно интенсивное движение, то подрядчик будет работать по ночам.

Автомобилистов и жителей близлежащих домов попросили с пониманием отнестись к ремонтным работам.