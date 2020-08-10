В Челябинске отремонтируют фасад дворца спорта «Юность»

В Челябинске завтра, 11 августа, планируется заключение контракта по ремонту фасада дворца спорта «Юность». В 20-х числах августа подрядчик должен будет приступить к работам.

Об этом сегодня, десятого августа, на аппаратном совещании в городской мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

По его словам, в настоящее время в столице Южного Урала продолжаются работы на объектах культуры. Самые крупные ремонтные работы сейчас ведутся в школе искусств №7 (улица Кирова, 139-А), Доме офицеров на Цвиллинга, в кинотеатре имени Пушкина, дворце культуры «Сосновка» поселка Новосинеглазово и в здании челябинского Театра современного танца.

«На этой неделе планируем закончить работы по установке деревянного настила с камнями времени на Кировке. Плановый срок окончания работ - 15 августа. Думаю, подрядчик закончит даже раньше - к 14-му августа», - отметил Сергей Авдеев.