ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске отремонтируют фасад дворца спорта «Юность»

Общество
Сегодня, 11:19
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске завтра, 11 августа, планируется заключение контракта по ремонту фасада дворца спорта «Юность». В 20-х числах августа подрядчик должен будет приступить к работам.

Об этом сегодня, десятого августа, на аппаратном совещании в городской мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

По его словам, в настоящее время в столице Южного Урала продолжаются работы на объектах культуры. Самые крупные ремонтные работы сейчас ведутся в школе искусств №7 (улица Кирова, 139-А), Доме офицеров на Цвиллинга, в кинотеатре имени Пушкина, дворце культуры «Сосновка» поселка Новосинеглазово и в здании челябинского Театра современного танца.

«На этой неделе планируем закончить работы по установке деревянного настила с камнями времени на Кировке. Плановый срок окончания работ - 15 августа. Думаю, подрядчик закончит даже раньше - к 14-му августа», - отметил Сергей Авдеев.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Общество
Сегодня, 12:28
Котова поручила своим замам как следует подготовиться к проверкам Текслера
Общество
Сегодня, 12:08
Алексей Текслер поручил закончить все общественные пространства в Челябинске к десятому сентября
Общество
Сегодня, 11:52
В Челябинской области скончались еще четыре человека с коронавирусной инфекцией
Общество
Сегодня, 11:50
Наталья Котова заявила о необходимости расширения улицы Линейной в Чурилово
Сегодня, 11:16
В Челябинской области уровень заболеваемости «ковидом» идет на спад
Сегодня, 10:14
Челябинцев постепенно приучают к раздельному сбору мусора
Сегодня, 09:55
В администрации Златоуста новый вице-мэр
Сегодня, 09:44
В Челябинске в понедельник ограничат движение на нескольких улицах
Вчера, 20:38
Ирина Гехт озвучила рейтинг молодежных лидеров Южного Урала
Вчера, 20:01
У заместителя министра экологии Челябинской области обнаружен Covid-19
Вчера, 13:03
В Челябинской области снижается уровень заболеваемости коронавирусом
Вчера, 11:57
В Челябинской области «ковид» унес жизни еще четырех человек
08.08.20 14:07
Алексей Текслер проверил в Чурилово новые дома для детей-сирот и переселенцев из аварийных бараков
08.08.20 13:47
В этом году челябинские врачи провели почти 25 тысяч операций на глазах
Общество
Сегодня, 12:08
Алексей Текслер поручил закончить все общественные пространства в Челябинске к десятому сентября
Общество
Сегодня, 12:28
Котова поручила своим замам как следует подготовиться к проверкам Текслера
Новости
Сегодня, 12:09
Федерация
В российских школах внедрят наставников
Сегодня, 11:21
Происшествия
В Челябинске лужа стала причиной смертельной аварии
Сегодня, 09:44
Общество
В Челябинске в понедельник ограничат движение на нескольких улицах
Вчера, 12:38
Происшествия
В Миассе иномарка сбила подростка на скутере
Вчера, 12:17
Происшествия
В Челябинске молодые люди устроили массовую драку на Кировке
Материалы рубрики
Сегодня, 09:44
Общество
В Челябинске в понедельник ограничат движение на нескольких улицах
07.08.20 17:56
Общество
В Челябинской области ограничено движение транспорта на трассе М-5 возле Юрюзани
07.08.20 16:13
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 8, 9 и 10 августа
07.08.20 16:00
Общество
В Челябинске активизировались невесты
07.08.20 15:58
Общество
«Южноуральская панорама» самоизолировалась из-за коронавируса
Теги
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика