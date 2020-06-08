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В Челябинске по-прежнему актуальна проблема переполненных урн

Общество
Сегодня, 12:19
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске по-прежнему актуальной остается проблема переполненных урн. Глава города Наталья Котова поручила ответственным за чистоту муниципалитета чиновникам разобраться с этим вопросом.

Сегодня, восьмого июня, она спросила у своего заместителя по городскому хозяйству Александра Астахова, как обстоят дела с ежедневными обходами и поддержанием порядка в парках, скверах и других общественных пространствах Челябинска, включая очистку урн от мусора и обрезку деревьев.

"Все эти мероприятия поставлены на контроль совместно с районами города", - отчитался зам.

Александр Астахов отметил, что основное скопление мусора в урнах наблюдается на остановках. Это - личные наблюдения чиновника, сделанные в ходе объезда Челябинска. Мусор раздувается ветром плюс жаркая погода, при которой все, что может быстро портиться - портится. Данные обстоятельства не способствуют улучшению экологической обстановки в городе.

"Прошу подрядчиков, работающих в районах, и комитет дорожного хозяйства Челябинска активизировать работу по очистке урн от мусора. Урны нужно оперативно убирать", - сказал Александр Астахов.

Он сообщил, что вместе со своим коллегой - заместителем главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максимом Куляшовым - в постоянном режиме осуществляет контроль за ситуацией.

"На этой неделе, нужно отметить, мусора было уже меньше. Максим Николаевич, если действительно заставить подрядчиков работать так, как положено, ко Дню России Челябинск станет еще лучше и чище", - подчеркнула Наталья Котова.

Градоначальница заметила, что если около урны лежит мусор, который разносится ветром (или просто уже не влез в переполненную емкость), людям ничего не стоит подойти и бросить рядом лишнюю бумажку, фантик или обертку от шоколадки.

"Следите за своевременной очисткой урн вместе с администрациями районов и комитетом дорожного хозяйства, состыковывайтесь друг с другом, - дала поручение Наталья Котова.  - Егорову еще скажу (зам по городской среде - прим.), чтобы Алексеев (начальник управления развития и благоустройства городской среды - прим.) с точки зрения штрафов выходил и контролировал".

К слову, в Челябинске не всегда своевременно убираются не только урны - есть проволочки и в случае с вывозом мусора с контейнерных площадок.

"На прошлой неделе управление экологии города и министерство экологии региона провели совместный рейд в Советском и Ленинском районах с целью фиксации фактов несвоевременного вывоза твердых бытовых отходов с контейнерных площадок региональным оператором. Было составлено 48 актов, все они переданы в минэкологии для принятия мер реагирования",  - сообщил Александр Астахов.

Он добавил, что подобные профилактические рейды в Челябинске теперь будут проходить на постоянной основе, в выходные дни.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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