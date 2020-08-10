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В Челябинске почти 700 жилых домов останутся без горячей воды

Общество
Сегодня, 11:18
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Автор: 
Инна Шемаева

Завтра, 11 августа, в Челябинске стартует пятый этап опрессовок. Он продлится до 25 августа. Горячая вода будет отключена в 671 жилом доме, 41 детском саду, 44 учебных и 28 лечебных учреждениях.

Об этом сообщили сегодня, 10 августа, на аппаратном совещании в администрации Челябинска. Отключения коснуться четырех районов города – Калининского, Советского, Тракторозаводского и Центрального.

Специалистами будут проводится гидравлические испытания тепловых сетей. Это необходимо, чтобы выявить признаки повреждений, течи или запотевания в сварных швах, основном металле, в корпусах и сальниках арматуры и других элементах трубопроводов.

Вместе с энергетиками в подготовке к отопительному сезону участвуют управляющие организации. За время летних опрессовок их представители должны промыть оборудование и коммуникации теплопотребляющих установок многоквартирных домов, провести осмотр общедомового имущества и тепловых коммуникаций, обнаружить и устранить скрытые дефекты на внутридомовых системах дома.

Со списком домов, которые попадают под отключения можно познакомиться здесь.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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