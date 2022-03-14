В Челябинске подрядчик срывает сроки строительства садика на Горького

В Челябинске подрядная организация ООО «Паритет» срывает сроки строительства детского сада на 120 мест по улице Горького, 25-А.

Об этом сегодня, 14-го марта, на аппаратном совещании в городской администрации сообщил заместитель главы Челябинска по вопросам строительства Владимир Шамне.

«Если ситуация в кратчайшие сроки не изменится, будет произведена смена подрядной организации», - заявил чиновник, добавив, что в настоящее время общая строительная готовность объекта составляет 78 процентов.

Владимир Шамне отметил, что на контроле городских властей находится строительство в южноуральской столице семи детских садов. Кроме садика на Горького, это детский сад на 150 мест по улице Бейвеля (общая строительная готовность составляет 92 процента), садик на 150 мест на улице Шмакова (девять процентов), садик на 290 мест в микрорайоне «Манхэттен» (72 процента), детский сад на 296 мест в микрорайоне «Лэйк Сити» (22 процента), садик на 300 мест в пятом микрорайоне «Академ Риверсайд» (30 процентов) и детский сад на 80 мест в микрорайоне №50 (13 процентов).