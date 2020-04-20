В Челябинске полиция начала штрафовать родителей, чьи дети нарушают режим самоизоляции

Полиция Челябинска продолжает работу по выявлению горожан, нарушающих режим повышенной готовности. Теперь наказывать будут не только тех жителей, которые не придерживаются карантина и самоизоляции, но и родителей, чьи чада не хотят сидеть дома.

О том, как организована в Челябинске работа полицейских по выявлению горожан, нарушающих режим повышенной готовности, сообщил сегодня, 20 апреля, на традиционном аппаратном совещании администрации, главный полицейский Челябинска Сергей Миронов.

«Мы организовали работу по двум направлениям. Это, в первую очередь, профилактическая работа и выявление административных правонарушений. Кроме того, мы организовали новую работу в рамках статьи 5.35 КоАП Российской Федерации. Она применяется в отношении родителей, чьи дети нарушают режим повышенной готовности. Все материалы поступают в федеральные и районные суды для рассмотрения и принятия решения», - сообщил начальник УМВД России по городу Челябинску Серей Миронов.

Новая статья, по которой полицейские теперь могут привлечь к административной ответственности родителей за нарушение их детьми правил поведения, формулируется, как «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф в размере 500 рублей.

Ранее нарушителей полицейские привлекали по части первой статьи 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях - «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Эта статья применяется в отношении физических лиц за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности и по части второй статьи 6.3 - «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения». Она применяется в отношении лиц, которые нарушают предписанный им 14-дневный режим изоляции, и юридических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в нарушении постановления губернатора региона.

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности согласно этим статям законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на физических лиц в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.

«Сейчас мы отрабатываем списки жителей города Челябинска, которые находятся на 14-дневном карантине. Здесь хочется сказать огромное спасибо комитету по здравоохранению, мы создали восемь групп полицейских и восемь медиков с нами ежедневно работают по контролю за людьми, которые находятся на карантине. Во-вторых, мы создали 16 передвижных пунктов полиции и организованы патрули во всех районах Челябинска, включая парки, скверы и общественные места», - добавил Сергей Миронов.

Кроме того, начиная с 17 апреля в Челябинской области граждан, передвигающихся на машинах, начала фиксировать система фото-видеофиксации по административным правонарушениям. В ходе дальнейших проверок из общего числа водителей будут устанавливаться те водители, которые нарушили 14-дневный карантин, они также будут привлекаться к административной ответственности.

«Помощь сотрудников полиции города неоценима. Спасибо вам огромное, передайте всему личному составу полиции Челябинска нашу благодарность», - сказала Миронову глава города Наталья Котова.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства Челябинской области от 18 марта 2020 года № 146-р в связи с угрозой распространения опасного заболевания южноуральцам предписано находиться по месту проживания или пребывания, за исключением случаев, когда людям необходимо выйти из дома. Как пример, следует воздержаться от посещений спортивных площадок, скверов, парков. В противном случае действия челябинцев будут фиксироваться уполномоченными должностными лицами с последующим составлением протокола об административном правонарушении.