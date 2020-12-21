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В Челябинске полностью расселили десять многоквартирных домов

В Челябинске полностью завершено расселение жильцов десяти многоквартирных домов.

Об этом сегодня, 21-го декабря, на аппаратном совещании в городской администрации сообщила заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«В рамках ликвидации аварийного жилищного фонда, по состоянию на 17-е декабря, из 15-ти многоквартирных домов и одного непригодного для проживания жилого помещения была переселена 141 семья, в том числе 80 семей – благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Общая площадь расселения составила пять тысяч 386 квадратных метров. Полностью завершено расселение десяти МКД», - доложила Рыльская.

Детям-сиротам, по ее словам, было предоставлено 95 жилых помещений специализированного жилищного фонда – в 2020-м году поставленные задачи выполнены в столице Южного Урала в полном объеме.