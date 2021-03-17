В Челябинске появился первый старый трамвай с валидаторами и без кондуктора

В Челябинске появился первый трамвай с валидаторами - электронными устройствами, с помощью которых пассажиры могут оплачивать проезд социальными, транспортными и банковскими картами.

«А вот с наличными – по-прежнему к водителю», - отмечают в сообществе «Челябинский транспорт» в ВКонтакте, опубликовавшем информацию о том, что сегодня, 17-го марта, на линию вышел первый трамвай с валидаторами.

В вагоне 20-го маршрута установлено три устройства – возле каждой двери.

Подписчиков «Челябинского транспорта» интересует вопрос, каким образом будет происходить контроль за пассажирами, кто будет проверять их на добросовестность.

Новость об установке валидаторов взбудоражила горожан, которые принялись активно комментировать событие. Кто-то выразил уверенность, что устройства не лучшего качества и скоро их испортят юные хулиганы, кто-то заявил, что устройства «глючат» и без чьей-либо «помощи».

«Если такие хреновины наставят в транспорт, то он будет самым популярным для поездок по городу, потому что станет бесплатным. Тем более с учётом подорожания маршруток. Народ тупо будет ездить бесплатно, и сборы упадут в разы. Так что кондуктор - самый надёжный валидатор», - написал еще один участник обсуждения.

А вот еще один комментарий (от Отто Ставиского) – о, как всегда, «особом» пути Челябинска: «Как это сделано в Санкт-Петербурге и Москве. Там картой можно расплатиться на любом виде транспорта: метро, маршрутка, автобус, троллейбус, трамвай. По карте значительно дешевле передвигаться по городу. Эти два фактора стимулируют людей приобретать карту. А у нас кому она особо нужна в таком виде?! Скидка копеечная в отличие от столиц. И те, кто на муниципальном транспорте передвигается редко, не будут заморачиваться. Далее. В Санкт-Петербурге в салонах присутствует кондуктор, который контролирует оплату проезда. И обилечивает тех, кто карты не имеет (таких меньшинство). В Москве на линии работают контролеры, которые штрафуют «зайцев». Процесс отлажен. А у нас: игрушку повесили, контроля никакого... И если не оплатил, то ничего не будет».

«В Санкт-Петербурге в общественном транспорте давно стоят такие устройства, но количество кондукторов не уменьшается. В их функциях, помимо взимания платы за проезд, есть и контроль оплаты по картам. Это очень удобно. Давно пора. В зависимости от количества поездок стоимость оплаты понижается», - рассказал Tom Chinich.

А участница беседы Евгения Ворончихина высказала мысль о том, что пробная установка валидаторов – плавный переход к тому, чтобы водитель выполнял одновременно и функции кондуктор, что, по ее мнению, неправильно, неудобно и небезопасно.

«Сами требуют, чтобы дверь кабины водителя во время движения была закрыта и чтобы его не отвлекали, а сами ставят человека в такие условия, что водитель, чтобы не отклониться от графика, должен будет обилечивать пассажиров в движении», - написала горожанка.

Одним словом, вопросов у челябинцев море. Довольных таким новшеством (будет, как в Европе) – единицы.