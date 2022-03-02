В Челябинске представители религии и власти обсудили инструменты профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде

В Челябинске во вторник, первого марта, на площадке МКУ «Центр народного единства» состоялся круглый стол на тему «Межрелигиозный диалог как инструмент профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде».

Мероприятие состоялось при поддержке Челябинской епархии Русской Православной церкви и аппарата антитеррористической комиссии Челябинской области.

За одним столом собрались представители православия, ислама, иудаизма, католицизма и протестантизма. Также присутствовали представители органов государственной и муниципальной власти, общественных объединений Челябинской области.

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Мероприятие открыл Сергей Бредихин, директор Центра народного единства, обозначивший значимость межрелигиозного диалога в сохранении общественной стабильности. В свою очередь, посетивший мероприятие Вячеслав Борисов, начальник управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации Челябинска, отметил необходимость проведения подобных мероприятий и важность совместной работы религиозных и общественных объединений.

Также с приветственным словом выступили Айказ Микаэлян, ведущий консультант управления по укреплению общенационального единства и профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве Федерального агентства по делам национальностей; Олег Семкин, советник губернатора Челябинской области, руководитель аппарата антитеррористической комиссии Челябинской области; Глеб Бляшон, заместитель руководителя отдела по делам молодежи Челябинской епархии.

В основной части круглого стола выступила Елена Уткина - руководитель Центра социокультурной адаптации Челябинского государственного института культуры, с докладом на тему «Роль межрелигиозных отношений в социокультурной адаптации иностранных студентов», вызвавшим живой интерес у участников мероприятия.

Следующим докладчиком стала Елизавета Щетинина - религиовед, кандидат философских наук, руководитель Центра мониторинга социальных сетей Челябинского института развития профессионального образования, доцент кафедры политических науки и международных отношений Челябинского государственного университета. Темой ее вступления стали «Новые формы межрелигиозной коммуникации в условиях виртуализации культуры».

Александр Анисимов, председатель Общественной молодежной палаты при Законодательном собрании Челябинской области, в своем выступлении рассказал об участии некоммерческих организаций в реализации социально-значимых проектов, а Эльвина Валеева, советник председателя региональной Общественной палаты, член международной ассоциации исламского бизнеса в Челябинской области, – о взаимодействии с национально-культурными объединениями.

По итогам мероприятия, признавая важность построения межрелигиозного диалога и выступая единым фронтом в борьбе с идеологией терроризма и экстремистскими проявлениями, участники круглого стола поддержали предложение о подготовке и утверждении совместной резолюции, выражающей единство позиций религиозного сообщества Южного Урала.