В Челябинске презентовали конверт, посвящённый 100-летию исторического музея Южного Урала

В Челябинске в день празднования 100-летия Государственного исторического музея Южного Урала, первого июля, состоялась церемония специального гашения нового почтового конверта.

Как сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области, в церемонии специального гашения приняли участие директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский и заместитель директора регионального управления Почты России Кирилл Зобнин.

«Исторический музей Южного Урала по праву считается одной из главных достопримечательностей Челябинска. Многие туристы знакомство с городом начинают именно с него. И само здание - одно из самых узнаваемых в регионе. Выпуск почтовой продукции к юбилею музея - это подарок не только филателистам, но и всем жителям региона и России. В дальнейшем этот конверт станет ценным коллекционным экземпляром», - отметил заместитель директора регионального управления Почты России Кирилл Зобнин.

На конверте изображено здание музея. Тираж - 250 тысяч экземпляров. Конверт выпущен по инициативе Почты России и Государственного исторического музея Южного Урала.

На конверт типографским способом нанесён знак почтовой оплаты - литера «А». Это значит, что для отправки письма весом до 20 грамм дополнительных марок наклеивать не нужно. Конверт поступит во все почтовые отделения Челябинской области.