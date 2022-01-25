25.01.2022
В Челябинске принят дизайн-код наружного освещения
25.01.2022
Несравненная Эдит Пиаф: Молодежный театр Челябинска отмечает 20-летие спектакля «На балу удачи»
25.01.2022
Омикрон наступает, но новых ограничений в Челябинской области пока вводить не планируют
25.01.2022
«Отмеряющие время»: в Историческом музее Южного Урала открылась выставка часов
25.01.2022
В Магнитогорске грядет трехмерная стройка
25.01.2022
На пяти перекрестках Челябинска отключат светофоры
В Челябинске принят дизайн-код наружного освещения
Коллектив оркестра «Малахит»: Мы не дадим в обиду нашего руководителя
25.01.2022
Челябинцы не верят заявлениям Минэкологии об улучшении состояния воздуха
24.01.2022
Насколько активно вакцинируются студенты Челябинской области и что ждет непривитых
24.01.2022
Челябинск накрыли туманы-дурманы, Минэкологии опять не выявило превышений вредных веществ
21.01.2022
Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
20.01.2022