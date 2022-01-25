В Челябинске принят дизайн-код наружного освещения

Управление по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска сообщило о принятии дизайн-кода наружного освещения.

В нем описаны принципы освещения городских пространств и зданий в зависимости от архитектурных особенностей объектов и окружающей инфраструктуры.

«Прежде чем размещать освещение на объектах, нужно разработать эскизный проект освещения и согласовать его с нами. В дизайн-коде вы найдёте рекомендации по разработке проектов и список норм, на которые необходимо опираться», - отмечают специалисты.

Дизайн-код наружного освещения и необходимые к нему документы опубликован здесь.

«Если у вас есть конструктивные предложения по совершенствованию дизайн-кода, то приглашаем вас в комментарии», - такой призыв опубликован сегодня, 25-го января, в телеграм-канале управления архитектуры Челябинска. Первые комментарии уже появились.