В Челябинске принято почти 1200 заявлений на единовременную выплату детям мобилизованных

Комитет социальной политики Челябинска принял уже тысячу 198 заявлений на получение единовременной выплаты детям мобилизованных горожан в размере двадцати тысяч рублей.

Такую цифру сегодня, 14 ноября, на аппаратном совещании в мэрии озвучил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

По его словам, прием данных заявлений продолжается (напомним, данные выплаты в качестве одной из дополнительных мер поддержки семей мобилизованных стартовали в Челябинской области 20 сентября).

Кроме того, в столице Южного Урала ведется активная работа по оформлению единовременной выплаты семьям мобилизованных челябинцев в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, единовременная выплата южноуральцам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, в размере 50 тысяч рублей установлена в Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера. Данную выплату вместо самого мобилизованного может получить его супруга.