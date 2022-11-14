14.11.2022
Смертность от ковида в Челябинской области продолжает снижаться
14.11.2022
ММК провел выездную сессию российских разработчиков программных решений
14.11.2022
Жительницу Златоуста шантажировали приватными фото
14.11.2022
В Челябинске врезавшийся в столб ВАЗ превратился в бесформенную груду металла
14.11.2022
На тропах «Таганая» в Синичкин день обустроили 21 птичью «столовую»
13.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 ноября (18+)
В Челябинске принято почти 1200 заявлений на единовременную выплату детям мобилизованных
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022