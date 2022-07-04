В Челябинске продадут 65 старых троллейбусов

В Челябинске с целью освобождения площадки троллейбусного депо и передачи ее концессионеру под реконструкцию проводится продажа имущества.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», на текущей неделе завершена процедура определения организаций, которые приобретают троллейбусы, не пригодные к эксплуатации.

По итогам прошедших аукционов реализации подлежат 65 троллейбусов. Вырученные при продаже денежные средства поступят в казну Челябинской области.