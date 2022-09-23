В Челябинске продадут с молотка недострой на Свердловском проспекте

В Челябинске будут продавать с молотка недострой на Свердловском проспекте. Аукцион по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного восточнее дома №7, уже объявлен. Торги пройдут восьмого ноября в десять часов утра.

Замороженный недострой с кадастровым номером 74:36:0708003:855 был изъят по решению Арбитражного суда у ООО «Каскад» в мае текущего года. Степень готовности объекта составляет 15 процентов, площадь – восемь тысяч 665,2 квадратных метра. Он расположен на земельном участке с разрешенным видом использования - для размещения здания многофункционального назначения и гостиницы квартирного типа.

Начальная цена аукциона – 20 миллионов 616 тысяч 450 рублей, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Подать заявку на участие в аукционе можно с 24-го сентября по третье ноября 2022 года включительно на электронной площадке «Сбербанк-АСТ».

Средства от реализации перечисляются бывшему собственнику за вычетом суммы, затраченной на организацию и проведение торгов. Новый владелец должен завершить строительство в течение трех лет.

Организатором аукциона выступает комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска.