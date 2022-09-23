23.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
23.09.2022
В Челябинской области сотрудники ЮУЖД высадили 19 тысяч деревьев
23.09.2022
В Челябинске продадут с молотка недострой на Свердловском проспекте
23.09.2022
О приоритетах паломнической службы Челябинской епархии узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
23.09.2022
За мобилизованными гражданами сохранят рабочие места
23.09.2022
Клиенты ВТБ смогут оплачивать сотовую связь через голосового ассистента банка в Алисе
В Челябинске продадут с молотка недострой на Свердловском проспекте
20.09.2022
Недострой на Васенко в Челябинске продали почти за сорок миллионов рублей
24.08.2022
Недострой в Металлургическом районе Челябинске успешно продан на торгах
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
05.10.2021
В Челябинске недострой на Васенко выставят на торги
В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей
23.09.2022
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022