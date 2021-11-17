17.11.2021
В Челябинске продолжают штрафовать антимасочников
17.11.2021
В Челябинске ко дню рождения Деда Мороза откроется выставка
17.11.2021
ПАО «ММК» проведет на Банном конференцию по программной роботизации
17.11.2021
Теннисист из Челябинска завоевал бронзу Всероссийского турнира
17.11.2021
На Акакуле рыбак на мотобуксировщике провалил под лед и утонул
17.11.2021
Центральную усадьбу и Черную скалу «Таганая» свяжет лыжня
В Челябинске продолжают штрафовать антимасочников
17.11.2021
Темп вакцинации от ковида в Челябинской области чуть снизился
16.11.2021
В Челябинской области открывают дополнительные лаборатории для бесплатных ПЦР-исследований
16.11.2021
В Челябинской области семь детей, заболевших ковидом, находятся в реанимации
16.11.2021
Впервые за несколько месяцев уменьшилось число южноуральцев, борющихся с ковидом
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021