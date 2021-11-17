В Челябинске продолжают штрафовать антимасочников

В Челябинске продолжаются проверки соблюдения горожанами масочного режима. Сотрудники управления торговли и полицейские проводят ежедневные профилактические рейды в крупных ТРК и других торговых объектах города.

Накануне стражами порядка был проверен 131 магазин в ТРК «Космос», ТРЦ «Алмаз», ТРК «Родник», ТЦ «Радуга», ТРК «Гагарин парк», ТРК «Урал». За нарушения масочного режима сотрудниками полиции составлено 62 протокола на физических лиц.

Также в городе проводятся ежедневные рейды по соблюдению масочного режима и в городском общественном транспорте Челябинска.

Как сообщили в администрации Челябинска, за один день сотрудники управления транспорта совместно с сотрудниками технического надзора ГИБДД провели проверку 24 транспортных средств, которые курсируют по улице Братьев Кашириных. Нарушений (отсутствие маски) среди кондукторов и водителей не выявлено. Маски используют около 50 % пассажиров, после проведения разъяснительной работы их количество увеличивается до 90%.

Напомним, в регионе действует режим повышенной готовности. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты — маски и перчатки в общественных местах и в транспорте. За нарушение предусмотрены штрафы в размере от одной до 30-ти тысяч рублей.

Попасть в ТРК, парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, сейчас можно только по QR-коду.