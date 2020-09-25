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В Челябинске продолжаются проверки соблюдения масочного режима продавцами и покупателями ТРК

Общество
Сегодня, 10:16
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Автор: 
Инна Шемаева

По поручению главы Челябинска Натальи Котовой в магазинах и торговых комплексах города продолжаются проверки соблюдения масочного режима. Нарушения условий режима повышенной готовности по-прежнему не прекращаются.

В четверг, 24 сентября, сотрудниками управления по торговле и услугам, совместно с полицией проверено 166 предприятий торговли. По результатам проверки составлено пять протоколов.

Как сообщили в администрации Челябинска, с руководителями предприятий торговли проведены разъяснительные беседы о недопустимости работы продавцов без масок, а также о недопустимости обслуживания покупателей, не имеющих защитных масок.

Проверки торговых комплексов и магазинов города будут продолжаться в ежедневном режиме. Помощь в проведении проверок оказывают полицейские.

Возобновились в Челябинске и проверки общественного транспорта. Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», водители маршрутных такси в южноуральской столице продолжают ездить без масок, а в салонах транспортных средств отсутствуют антисептики. Владельцы транспортных компаний будут оштрафованы.

Напомним, в областном центре до четвертого октября продлен режим повышенной готовности - ношение масок в общественных местах является обязательным требованием. Однако горожане упорно продолжают игнорировать эти требования.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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