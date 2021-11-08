В Челябинске продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте

В Челябинске водителей и пассажиров продолжают ежедневно проверять на предмет соблюдения масочного режима в общественном транспорте.

Сегодня, восьмого ноября, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов сообщил, что в ходе проверок девять водителей привлечены к административной ответственности.

Чиновник также добавил, что в общественном транспорте Челябинска горожанам по громкой связи напоминают о том, что носить медицинскую маску во время карантина просто необходимо.

Напомним, жители Челябинска и региона в условиях пандемии коронавируса обязаны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Южноуральцам необходимо носить маски и перчатки в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах массового скопления людей.

За нарушение масочного режима предусмотрены штрафы в размере от одной до 30-ти тысяч рублей.