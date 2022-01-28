Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение

Жители Челябинска надеются, что новый заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, сменивший на этом посту Максима Куляшова, прислушается к их мнению и вернут на улицы Советскую и Пушкина двустороннее движение.

«Хочется верить, что Андрей Ксензов нас услышит – в отличие от своего предшественника Максима Куляшова, который решил, что нам и так нормально», - поделились своими надеждами с агентством «Урал-пресс-информ» жители одного из домов по улице Советской.

Напомним, односторонним движение на Советской и Пушкина (на участках от проспекта Ленина до улицы Труда) стало 19-го апреля 2019-го года – тогда главой Челябинска был Владимир Елистратов, а за дорожное хозяйство отвечал Владимир Алейников. Крайне недовольные непопулярным, по их мнению, решением, горожане попросили главу региона Алексея Текслера вправить чиновникам мозги.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», организация одностороннего движения на вышеуказанных участках дорог явилась, по заявлению властей, частью комплексной схемы организации дорожного движения, которую руководство муниципалитета рассматривало как основу для создания в Челябинске интеллектуальных транспортных систем, так называемого «Умного города».

В октябре 2020-го года недовольные жители встречались с Максимом Куляшовым, который сообщил им, что возвращать двустороннее движение на Советской и Пушкина не планируется (такое решение он озвучил несмотря на ранее данное челябинскими властями обещание прислушаться к мнению населения).

«Улица узкая, с двух сторон заставлена транспортом. Если мы здесь организуем в два ряда движение, то все эти автомобили, начиная выезжать и маневрировать, одну из полос будут постоянно закрывать. Улица просто встанет», – сказал тогда Куляшов, добавив, что автомобилистам стоит учитывать мнение многочисленных пешеходов, которые живут или же просто гуляют в данном районе.

«Мы должны обеспечить красоту (наличие газонов, деревьев) и обеспечить парковку, удобство трафика», – заявил на встрече с жителями Советской более года назад Максим Николаевич, по собственному желанию уволившийся с поста заместителя главы города по дорожному хозяйству и транспорту в середине декабря 2021-го года (решения Куляшова не раз подвергались критике, в том числе множество негатива в его адрес появилось после крайне неудачного ремонта Комсомольского проспекта).

В то же время местные жители считали (и считают), что движение транспорта на Советской практически нулевое, и с учетом припаркованных машин места вполне достаточно, чтобы вернуть двустороннее движение.

После того как движение здесь стало односторонним, автомобилисты стали испытывать большие неудобства: чтобы добраться до своего дома или отвезти детей в школу или детский сад, им теперь приходится объезжать по несколько кварталов.

Кроме того, раньше на улице Советской были парковочные места вдоль домов между деревьями, но во время проведенного в 2020-м году ремонта тротуарной части подрядчики продлили газон, закрыв эти самые парковочные места – в результате припаркованные автомобили стали занимать проезжую часть, мешая движению. Даже одностороннему.

Что касается надежд, возлагаемых жителями Советской на Андрея Ксензова: представляя своего нового зама горожанам, глава Челябинска Наталья Котова отметила его немалый опыт в дорожной сфере, который, выразила надежду градоначальница, поможет улучшить жизнь людей к лучшему. А сам Андрей Ксензов, поблагодарив мэра за оказанное доверие, пообещал плодотворно трудиться на благо Челябинска и его жителей.