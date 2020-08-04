В Челябинске продолжаются работы по очистке ливневой канализации
Четвертого августа в Челябинске будут проводиться плановые работы на сетях ливневой канализации, в связи с чем на данных территориях возможно ограничение дорожного движения на некоторых участках дорог.
На сегодня запланировано обследование и ремонт сетей по улице Куйбышева, Рождественского и Доватора, 29.
Кроме того, коммунальщики сделают промывку и очистку сетей по улице Машиностроителей. Также запланирована очистка и промывка участков вероятного затопления дождевой водой сетей ливневой канализации по всей подотчетной МБУ «ЭВИС» территории.
Напомним, что в период обильных осадков в виде проливных дождей все заявки по подтоплениям улично-дорожной сети принимаются круглосуточно по телефону 727-46-26.
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