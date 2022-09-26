Не поплывем, так поплаваем: Челябинск затопило после первого дождя

После первого дождя, обрушившегося на Челябинск в ночь на сегодня, 26 сентября, город сразу затопило. Многие горожане не могли выйти из подъездов из-за огромных луж. Чиновники во всем опять винят ливневую канализацию. А может дело не только в ней, а и в недобросовестной работе дорожных подрядчиков при укладке асфальта и тех, кто принял такую работу.

«Мы даже из подъезда выйти не могли. Огромная лужа перед подъездом шириной метров пять, наверно, и диной в тоже почти в пять метров», - жалуется жительница Ленинского района Людмила.

«За домами дорога - там то же самое, что у подъезда, просто огромное озеро, которое не обойти», - говорит челябинец Сергей Федоров.

Чиновники объясняют это просто – не справляются ливневки.

«На восьми участках работают бригады по устранению засорных ситуаций. Шесть светофоров сломались из-за подтопления и аварий на теплосетях. Все это сейчас устраняется», - сказал на аппаратном совещании в администрации заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Глава Челябинска Наталья Котова обратилась к главному полицейскому города Андрею Меньшенину с просьбой взять на контроль ситуацию со светофорными объектами.

«Просьба подключить регулировщиков, если будут складываться подобные ситуации. Это может произойти не только из-за аварий на теплосетях, но и из –за подтопления. Синоптики прогнозируют сильные дожди в ближайшие дни», - сказала Котова.

«Принято! Начальник ГИБДД города уже проинформирован», - сказал Андрей Меньшенин.

Как обычно, дожди устроили очередной экзамен дорожникам и коммунальщикам города. Челябинцы считают, что пора властям предметно озаботиться ливневками, выявив узкие места, а также ужесточить контроль при приемке работ у подрядчиков, ремонтирующих дороги.