Центр Челябинска топит из-за отсутствия ливневок после благоустройства

Возле дома №45 по улице Советской в Челябинске после дождя дороги и тротуары утонули в лужах. По мнению жителей, причина в отсутствии ливневки.

Во время сильных дождей возле дома, где в ходе благоустройства в 2020-м году посадили деревья, уложили новую плитку и уложили новый афсфльт, забыв про ливневки, не только появляется огромная лужа, но и образуется стремительный водный поток. Не стало исключением и сегодняшнее утро. Дорогу к соседней «Кубе» можно перейти только по щиколотку в воде.

И это не единственная улица в Челябинске, где такая проблема с ливневой канализацией.

«Я в Ленинском районе живу. После дождя выйти на улицу из подъезда было невозможно. Если только вплавь. Или же шлепать по гигантской луже», - рассказал челябинец Сергей.

Напомним, ранее администрация Челябинска сообщала о новинке дорожного сезона 2021 - плавающие люки ливневой канализации.

По словам чиновников, эта технология позволяет четко регулировать высоту положения колодца по отношению к покрытию. Таким образом обустроены все сети ливневой канализации на Комсомольском проспекте.

Но город в очередной дождь снова «поплыл».