В Челябинске прошел форум участников I всероссийской игры «Русский мир»

Сегодня, 8 декабря, ЮУрГГПУ встречал гостей из Екатеринбурга, Кургана, Москвы, Отрадного (Самарская область), Перми, Тюмени, Магнитогорска и Челябинска. Представители администраций городов, комитетов по делам образования и школ приехали в столицу Южного Урала на форум участников I всероссийской интеллектуальной игры для школьников «Русский мир».

Более 20 лет назад в стенах челябинского педагогического появилась интеллектуальная игра для школьников «Русский мир». Уникальный проект, не имеющий ни отечественных, ни зарубежных аналогов. Он обращает детский взор к истории Отечества, культуре, искусству и традициям нашей страны, учит уважительно относиться к духовному наследию и общенациональным ценностям.

«У нас уникальный мегаполис, в котором проживают представители 132 национальностей. И мы все умудряемся жить в мире и согласии. Наверное, не случайно, местом рождения этой игры оказался наш город, – отметила на торжественном открытии мероприятия глава города Челябинска Наталья Котова. – Я благодарю педагогический университет, в стенах которого появилась эта игра, за такую важную инициативу».

«Русский мир» – одна из первых интеллектуальных игр для школьников патриотической направленности в новой России. После распада Советского Союза потерялись некоторые смыслы, создался идеологический и воспитательный вакуум, и эта игра стала ответом на запросы самих детей, которые хотели больше знать о своей стране, о ее культуре, о том, как они могут внести существенный вклад в ее развитие. Игра ориентирует ребят на созидательную деятельность и на раскрытие своего потенциала.

Ректор университета Татьяна Чумаченко в приветственном обращении к участникам Форума сказала, что успешное развитие проекта стало возможным только потому, что с самого начала «Русский мир» нашел поддержку в Комитете по делам образования города Челябинска. И благодаря этой поддержке, а также содействию администрации города Челябинска стал возможен выход игры на новый, всероссийский, уровень.

«Сегодня – знаменательная, можно сказать, рубежная дата, которая, хочется верить, положит начало долгому и плодотворному сотрудничеству, с которой начнется новый этап в истории игры. И уже совсем скоро, в середине февраля, мы с большой радостью встретим команды школьников на финал уже всероссийской интеллектуальной игры «Русский мир»! – подытожила Татьяна Александровна.

Заместитель главы города Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев рассказал гостям форума о проектах для раскрытия творческого потенциала детей и молодежи, которые реализуются в областном центре в настоящий момент и есть в планах на ближайшее время.

Также Сергей Александрович в своем выступлении обратился к школьникам и студентам, которые присутствовали на встрече: «Только активная гражданская позиция и желание всесторонне развиваться позволит каждому из вас достигнуть собственного Эвереста и увидеть то будущее, о котором вы мечтаете».

Интеллектуальная игра для школьников «Русский мир» была разработана в 2001 году коллективом Института дополнительных творческих педагогических профессий в составе директора Елены Ульяновой, преподавателя художественного слова Олега Евдака и заместителя директора Рафката Мазитова. Идея о существовании данного проекта в то время была всесторонне поддержана ректором Виталием Латюшиным.