07.12.2022
Собкор «Урал-пресс-информа» снова навестил кошачье «общежитие» в Северодонецке
07.12.2022
Искусство с огоньком: частный театр не соответствовал противопожарным требованиям
07.12.2022
Из-за мороза отменены занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Еманжелинска и Копейска
07.12.2022
ОПГ «машинистов» продавала украденное топливо в Челябинске
07.12.2022
Жители Саткинского района спускают в канализацию запрещенные предметы
07.12.2022
«Охота на волка» пополнила фонды Исторического музея Южного Урала
Изобретенная в Челябинске игра «Русский мир» выходит на российский уровень
Узнать о ней едут представители Москвы, Перми, Екатеринбурга, Кургана и Тюмени
17.03.2020
Челябинский педуниверситет готовится к переходу на дистанционное обучение
30.10.2019
Челябинский педагогический вуз украсил собой почтовые конверты
28.06.2019
Нового ректора Челябинского педуниверситета выберут 18 сентября
01.03.2019
Экс-ректор педуниверситета Садырин подозревается в превышении должностных полномочий
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022