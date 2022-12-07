Изобретенная в Челябинске игра «Русский мир» выходит на российский уровень

Форум участников I Всероссийской интеллектуальной игры для школьников «Русский мир» состоится в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете восьмого декабря.

Представители Москвы, Перми, Екатеринбурга, Кургана, Тюмени, Отрадного (Самарская область) и Магнитогорска приедут узнать об игре, появившейся в вузе год назад и не имеющей аналогов в России и за рубежом.

Участники игры отвечают на вопросы и выполняют задания, связанные с русской историей, литературой, православием, искусством, фольклором, национальными праздниками и обычаями.

Как рассказали в пресс-службе вуза идею поддержала администрация Челябинска и помогла вывести ее российский уровень. Сама игра запланирована на февраль будущего года, а на форуме ее предварительно обсудят представители администраций, комитетов по делам образования и педагогического сообщества.

Аккредитацию можно пройти, связавшись с начальником управления по связям с общественностью ЮУрГГПУ Ириной Ли по электронной почте liim@cspu.ru или телефону +7 (919) 339-69-86.