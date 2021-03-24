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В Челябинске пройдет первый Всероссийский форум для руководителей детских цирковых коллективов

В Челябинске впервые примет всероссийский форум для руководителей детских цирковых самодеятельных коллективовов. Цирковые со всей страны и ближнего зарубежья съедутся на форум “Цирк будущего”, который пройдет в южноуральской столице 26-27 апреля, сообщили в пресс-службе форума.

Около 400 профессионального цирка и руководителей детских самодеятельных коллективов обсудят вопросы популяризации российского цирка, развития циркового искусства, воспитания маленьких артистов для большого манежа.

В программе - открытый разговор с участием мэтров отечественного цирка, семинары и мастер-классы от именитых профессионалов и звезд, выставки производителей циркового реквизита, а также биржи цирковых образовательных учреждений для абитуриентов.

Гостем мероприятия станет заслуженный артист РФ, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

“Знаменательно, что такой большой форум для цирковых людей будет проходить не в Москве, не в Санкт-Петербурге, а в Челябинске. Очень важно, что принимать масштабное мероприятие будет крупный региональный город и что все будет происходить не в столицах, а в центре нашей необъятной Родины. Я желаю всем участникам счастья, здоровья, что важно в наше время, и продуктивной работы! Желаю, чтобы данный форум имел серьезные перспективы для развития. Не остался первым, а стал форумом-основателем. Приглашаю всех заинтересованных встретиться в Челябинске!”, - отметил Эдгард Запашный.

Также в форуме примут участие президент Ассоциации передвижных цирков Роман Коробко и председатель правления Союза цирковых деятелей России Евгений Биляуэр.

Программа и все подробности на сайте - форум-цирк.рф