В Челябинске пройдет спортивный фестиваль «Профсоюзы на льду»

В субботу, восьмого апреля, в Челябинске в «Уральской молнии» пройдет спортивный фестиваль «Профсоюзы на льду». Его организатор – Федерация профсоюзов области. Среди участников - работники предприятий Челябинской области и соседних регионов.

Это уже пятый - юбилейный фестиваль. Символично, что он проходит в год 75-летия со дня образования Федерации профсоюзов. Главная идея спортивного праздника - пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни, укрепление командного духа.

Еще в прошлом году фестиваль получил статус окружного чемпионата и удерживает эти позиции. За главный приз – Кубок Федерации профсоюзов Челябинской области будут бороться представители не только Челябинской области, но и наши соседи из Курганской, Свердловской и Тюменской областей. На ледовой арене дворца «Уральская молния» свои клюшки скрестят 45 мужских и 22 женские команды.

«Пока на хоккейном корте определяются победители, зрители и болельщики могут поучаствовать в массовом катании на коньках, потренироваться индивидуально на специально оборудованных площадках, посетить развлекательные зоны: «гигантские ракетки», «гигантский баскетбол», «гигантский боулинг», кольцеброс «Кактус»», - сообщили в федерации профсоюзов Челябинской области.

Программа турнира:

- игра женских команд в 9.00;

- массовое катание на коньках, работа развлекательных зон с 11.00 до 13.00;

- торжественное открытие, награждение женских команд в 12.00;

- забеги на 50 метров с 12.15 до 12.40;

- игра мужских команд в 12.15;

- церемония закрытия турнира, награждение 16.00.