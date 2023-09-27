В Челябинске распечатали легендарный Наказ танкистам-добровольцам

В четверг, 28 сентября, в челябинской публичной библиотеке состоится научная конференция, организованная архивистами, и откроется выставка, посвященная 80-летию основания Уральского добровольческого танкового корпуса. На встрече ученым-историкам раздадут репринт Наказа добровольцам-танкистам, оригинал которого был вручен южноуральским бойцам во время проводов на фронт девятого мая 1943 года. Так архивисты восстанавливают традицию, заложенную фронтовиками.

Всероссийская научно-практическая конференция «Архив в социуме — социум в архиве» пройдет в Челябинске в шестой раз. По словам организаторов, сотрудников государственного архива Челябинской области, это ежегодный форум. В этом году к его открытию в публичной библиотеке Челябинска подготовили выставку личных вещей уральских добровольцев-танкистов, а также предметов, найденных на полях сражений Великой Отечественной войны.

«Участие в конференции примут более 100 историков, сотрудников академических институтов, архивов, музеев и библиотек; преподаватели высших учебных заведений, магистранты, аспиранты, учителя, краеведы из 20 регионов России, в том числе Донецкой Народной Республики, а также архивисты из Узбекистана, — уточняет заместитель директора челябинского областного архива Николай Антипин. — Наш форум объединяет архивистов, историков, педагогов, аспирантов, студентов, школьников, сотрудников музеев, краеведов регионов Урала, Сибири и Поволжья».

Темы, которые интересуют ученых, приехавших в Челябинск на конференцию, касаются не только истории Уральского добровольческого танкового корпуса. Поговорят о популяризации истории и сохранении памяти, а также поделятся опытом взаимодействия сотрудников региональных архивов и военных комиссариатов в вопросах архивного дела.

Заседания научного форума пройдут 28 сентября в челябинской публичной библиотеке, а 29 сентября в государственном архиве Челябинской области пройдет круглый стол, посвященный истории Уральского добровольческого танкового корпуса. Также состоится презентация книги «Челябинский тракторный завод. 90 лет: история в фотографиях».