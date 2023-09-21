В Челябинске расселили девятый аварийный дом – на Кронштадтской

В Челябинске завершили расселение аварийного дома №18 по улице Кронштадтской в Ленинском районе.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, из этого дома расселено девять семей (11 человек).

Данный дом стал девятым аварийным жилым зданием, расселенным в столице Южного Урала в 2023 году.

Ранее комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска переселил жителей аварийных домов по следующим адресам: Ереванская, 15; Пост 2098 км, 9; улица Трубников, 51; улица 1-я Электровозная, 36/38; улица Сталеваров, 86-А; улица Челябинская, 14; переулок Канатный, 3; улица Толстого, 1.

В настоящее время в областном центре организованы мероприятия по сносу расселенных домов.

В общей сложности оттуда переселено – в период с первого января по 19 сентября текущего года – 47 семей (это 113 человек).

Общая площадь расселенного за это время жилья составляет 1715,7 квадратных метра, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.