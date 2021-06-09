В Челябинске решили плотно заняться ликвидацией шлакоотвалов и сохранением зеленых массивов.

Данный вопрос обсуждался на расширенном заседании комиссии по городскому хозяйству и градостроительству челябинской думы восьмого июня.

Депутатами – в свете принятия федерального закона о комплексном развитии территорий - была особо отмечена необходимость ликвидации золо- и шлакоотвалов и рекультивации занятых ими участков.

Кроме того, народные избранники заявили о необходимости комплексного подхода к застройке территорий для обеспечения жителей социальной, досуговой, рекреационной и транспортной инфраструктурой, в том числе подчеркнули важность проработки типологии многоквартирных домов по этажности, территориальному размещению в городе и соответствующего обеспечения МКД необходимой инфраструктурой.

Представляя материалы по проекту генерального плана Челябинска, главный архитектор города Павел Крутолапов озвучил на думском заседании развернутый доклад по концепции главного документа, которая отражает стратегические, приоритетные направления развития столицы Южного Урала как научно-инновационного и образовательного центра - города, удобного для работы, жизни, отдыха и привлекательного для гостей и инвесторов.

В ходе работы комиссии депутаты озвучили свои предложения к представленным материалам проекта генплана.

Так, рассматривались вопросы сохранения зеленых массивов в городской среде и снижения негативного воздействия на озелененные территории, максимальной защиты челябинского городского бора.

Обсуждая транспортную инфраструктуру города, депутаты предложили управлению архитектурно-градостроительного проектирования проработать совместно с комитетом дорожного хозяйства возможность размещения велопешеходных мостов для возможности попадания на набережную реки Миасс из разных частей Челябинска.

Кроме того, депутаты обратили внимание на предусмотренное проектом генплана перспективное строительство студенческого кампуса на территории бывшего лакокрасочного завода и выразили мнение, что размещение студенческого городка необходимо предусмотреть на более благоприятной территории.

Председатель городской думы Андрей Шмидт отметил, что очень многие объекты культурного наследия расположены в центре Челябинска.

«Одно из предложений по внесению изменений в генплан – закрепление за центром Челябинска статуса исторического центра, о чем много раз высказывались жители города и эксперты на публичных слушаниях при обсуждении проекта генплана. Это даст возможность установить особый режим развития хозяйственной деятельности, включая градостроительную, в этих границах, что повысит туристическую привлекательность. Город будет иметь свое «лицо», свою самоидентичность с исторической и культурной точки зрения. И в проекте стратегии социально экономического развития Челябинска, которая через неделю будет рассмотрена на публичных слушаниях, этому вопросу уделено особое внимание», - подчеркнул Андрей Шмидт.

Глава города Наталья Котова отметила, что в процессе обсуждения власти и депутаты услышали много толковых предложений.

«Челябинск – это промышленный, индустриальный город. Нужно комплексно подходить к тому, что будет в нем меняться. Одно из важнейших направлений – экологическая составляющая генерального плана, снижение промышленной активности. Это и рекультивация, и использование тех невостребованных промышленных площадок, которые были организованы на территории города в 40-50-е годы прошлого века, и ликвидация шлакоотвалов, и другие мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки. В настоящий момент есть возможность работы с ветхоаварийным жильем. Все это создаст условия для развития жилищного строительства, социальной инфраструктуры, использования инженерных сетей, доступности транспорта. Работа по комплексному развитию территории города, несомненно, даст возможность увидеть Челябинск более современным, удобным для проживания», - сказала Наталья Котова.

Депутаты отметили, что генеральный план, учитывая стратегические цели социально-экономического развития города, является основой для создания планировочной структуры города, что, в свою очередь, позволяет грамотно спланировать бюджет и привлечь инвестиции.

При подготовке документа важно обозначить существующие проблемы территориального планирования и сформулировать соответствующие задачи по решению таких проблем.

Все предложения депутатского корпуса были приняты в работу, в ходе которой будет определена возможность включения их в проект генерального плана Челябинска.