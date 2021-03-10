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В Челябинске с апреля подорожает проезд еще в двух маршрутках

В Челябинске перевозчик ООО «Гранд» подал уведомление о повышении стоимости проезда на муниципальных маршрутах №35 и №40. Цены повысятся с восьмого апреля.

Как сообщили в Управлении транспорта Челябинска, теперь челябинцы будут платить за проезд не 25, а 28 рублей при проезде на двух маршрутах:

•№ 35 «Поселок Новосинеглазово – Приборостроительная»;

•№ 40 «Поселок АМЗ – Университетская Набережная».

С 26 марта стоимость проезда по муниципальному маршруту № 56 «Железнодорожный вокзал - Чичерина» перевозчика ИП Деменюк также составит 28 рублей. Эту же сумму с 25 марта предстоит платить пассажирам еще трех маршрутов:

•№ 19 «Чистопольская – Приборостроительная»;

•№ 54 «ТК «Диско» - Александра Шмакова»;

•№ 91 «ТК Молния – поселок Градский Прииск».

Напомним, ранее челябинские перевозчики заявили о повышении стоимости проезда до 28 рублей на 16 маршрутах.

Еще на двух маршрутах стоимость составит 28 рублей 50 копеек. В каких именно маршрутках челябинцам придется платить больше, читайте здесь.