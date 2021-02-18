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В Челябинске еще три перевозчика заявили о повышении цен на маршрутах

В Челябинске перевозчики поэтапно поднимают стоимость проезда в маршрутках. Теперь горожанам придется платить за проезд 28 рублей еще на четырех маршрутах.

В управление транспорта Челябинска поступили уведомления от перевозчиков ООО «Трейд-Авто», ООО «Аль-Транс» и ООО «Урал-Дом». С 20 марта этого года они поднимают стоимость проезда до 28 рублей по следующим муниципальным маршрутам:

№ 62 «Автоцентр-Мехколонна»;

№ 24 «Приборостоительная-Сад «Мичуринец»;

№ 66 «Училище – Станция Шершни»;

№ 85 «поселок Нивосинеглазово-Мамина».

Напомним, ранее челябинские перевозчики заявили о повышении стоимости проезда до 28 рублей на 12 маршрутах. Еще на двух маршрутах стоимость составит 28 рублей 50 копеек. В каких именно маршрутках челябинцам придется платить больше, читайте здесь.

Вместе с тем, в администрации Челябинска посоветовали частным перевозчикам повысить качество предоставляемых услуг и воздержаться от повышения стоимости проезда в маршрутках.

Добавим, вчера, 17 февраля, руководитель ООО «Урал-Дом» Алла Даутова высказалась против новой транспортной сети, которую планируют реализовать в Челябинске до 2030 года. Подробнее читайте здесь.