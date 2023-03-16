В Челябинске семьи беженцев создали свечи добра

В Челябинской области состоялся необычный семейный марафон для беженцев. Дети и родители с территорий Донбасса и Украины поучаствовали в спортивных состязаниях «Мы можем», узнали о важности здорового сна и секреты «свечеварения».

Веселые спортивные игры объединили в одну команду семейные династии. Солнечная весенняя погода внесла свой азартный дух в соревнования. На дистанции вышли не только малыши с папами и мамами. Испытать свои силы решились дедушки и бабушки.

Член правления Союза женщин Челябинской области Ирина Исакова провела для женщин консультацию о важности эмоционального здоровьесбережения. Эксперт рассказала о методах эффективной релаксации и правильной защите от стресса.

Для детей любимым мастер-классом оказался урок по изготовлению свечей добра. Малыши сами скрутили их из восковых пластин, украсив символы домашнего очага.

«На занятии по свечеварению мы рассказали ребятам о семейных традициях. Важно, чтобы дети верили - они своими руками могут создать оберег от всех невзгод. Хочу напомнить, проект «Социокультурная адаптация семей, переехавших в нашу область с территорий Донбасса и Украины для оказания им поддержки и сохранения благоприятной атмосферы и стабильности в регионе» осуществляется Союзом женщин Челябинской области при поддержке Фонда президентских грантов. Для женского актива это больше, чем программа реабилитации беженцев. Мы дружим семьями и рады видеть радость в глазах малышей и родителей», - отметила исполнительный директор Союза женщин Челябинской области Евгения Глухова.

Кульминацией семейного марафона стало празднование дня рождения маленькой Елизаветы, которая вместе с родителями проживает в пункте временного пребывания в Челябинске. Девочке исполнилось пять лет. Каравай, друзья и, главное, мирное небо над головой стали для ребенка лучшим подарком.