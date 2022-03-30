Челябинская епархия и неравнодушные южноуральцы вместе приходят на помощь беженцам с Донбасса

Русская Православная церковь приходит на помощь беженцам из Донецкой и Луганской Народных республик – месяц назад по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия при епархии был создан штаб по оказанию помощи прибывшим на Южный Урал жителям Донбасса, который возглавил правящий архиерей.

В сообществе Челябинской митрополии в ВКонтакте рассказали, что центр сбора гуманитарной помощи действует при Свято-Георгиевском храме областного центра – именно сюда поступают одежда, продукты, средства гигиены, собранные в челябинских приходах. Также помогают различные организации, например, школы города №73 и 107. Гуманитарная помощь сразу сортируется по отдельным коробкам: макароны, крупы, канцтовары, а затем передается тем, кто в ней нуждается.

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«Ожидается, что беженцы приедут не только в Челябинск, но и другие города области. Поэтому с благочиниями мы организовали работу по-другому. В территориях сами собирают гуманитарную помощь, к нам привозить не надо, на местах обеспечивают людей всем необходимым», – объяснил руководитель социального отдела Челябинской епархии протоиерей Владимир Воскресенский.

По его словам, несколько семей из Донбасса уже находятся в пункте временного пребывания в Челябинске. С ними связались, сообщили, что работает епархиальный центр, в котором можно получить помощь. Священнослужитель пояснил: поскольку вещей собрано много, людям целесообразнее приехать самим и выбрать всё необходимое.

Так беженцы и поступили. Приехали вместе с детьми, примерили одежду, обувь. Совершенно новые вещи предоставил магазин «Глория джинс», с которым социальный отдел Челябинской епархии работает четыре года. Большую партию вещей для детей и взрослых подарили предприниматели из Чесмы – владельцы магазина Тамара Павловна и Петр Степанович Щукины позвонили на горячую линию социального отдела Челябинской епархии и предложили забрать в их магазине две тонны одежды в помощь беженцам и другим нуждающимся. При этом супруги сразу сказали, что сами доставить дар в столицу Южного Урала не смогут.

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В результате на помощь позвали байкеров из клуба «Wings of Darkness MC Chelyabinsk». Они предоставили машину, которая забрала часть вещей, и очень помогли с погрузкой. В результате на склад социального отдела Челябинской епархии поступило две тонны новой одежды.

Все переданные вещи оказались очень востребованы.

«В центр при Свято-Георгиевском храме пришли 11 семей, выбрали новую одежду. У них 15 детей. В одной из семей воспитывается пятеро малышей разного возраста. Кому-то канцелярия для школы нужна, кому-то ранцы, альбомы. Шампуни взяли, зубную пасту, ушли все очень довольные», – поделился волонтер Михаил Семёнов.

Протоиерей Владимир Воскресенский также организовал совместную работу с отделением партии «Единая Россия» по Металлургическому району. Часть продуктов питания и средств гигиены будет отправлена в приграничные с Украиной территории, где много беженцев, и непосредственно на Донбасс.

Социальные работники, которые трудятся при Свято-Георгиевском храме, говорят, что беженцы рассказывают страшные вещи о том, что им пришлось пережить. Священнослужители готовы оказывать людям и духовную поддержку - собирают молитвословы и другую православную литературу. Одна девочка призналась, что оставила дома свою Библию. Ей немедленно выдали новую.

Сбор гуманитарной помощи для беженцев продолжается. Центр открыт в социальном отделе Челябинской епархии при Свято-Георгиевском храме города Челябинска (улица Жукова, 30-А). Контактные телефоны: 8-351-225-47-80, 8-902-610-40-29.